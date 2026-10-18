Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, la un pas de tragedie. Concurenții de la Insula Iubirii au făcut accident

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au un parcurs tulburător la Insula Iubirii. Concurentul cade în ispită cu Gabriella Barbu, însă relația lor de 10 ani este mai puternică decât orice test. Bărbatul a povestit de curând că au trecut prin multe împreună, ba chiar au fost la un pas de tragedie.

Invitat în cadrul unui podcast, Prințul Marco își deschide sufletul și vorbește despre relația cu Bianca Ghiurcă. Concurentul de la Insula Iubirii a explicat că au trecut prin multe împreună și că cei 10 ani nu au fost mereu ușori. Cei doi au fost la un pas de tragedie și asta pentru că au făcut accident cu un vehicul pe trei roți. Bărbatul a spus că au avut noroc să scape cu viață, mai ales că autostrada pe care se aflau era destul de periculoasă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, la un pas de tragedie

Tragedia a avut loc în urmă cu mai mult timp. Totul s-ar fi întâmplat atunci când se aflau pe o autostradă, iar ei erau pe un can-am cu trei roți. Prințul Marco a povestit că o cârpă i-a blocat roata din spate, iar Bianca Ghiurcă a fost aruncată pe jos.

Acesta ar fi încercat să își mențină echilibrul, însă ulterior a căzut și el destul de puternic. Norocul a făcut ca șatena să aibă un rucsac în spate care i-a atenuat căderea, iar concurentul a reușit și el să scape cu doar câteva lovituri.

„Eu aveam o motocicletă cu trei roți și se numește can-am și de pe autostradă, noi veneam de la Napoli, de la o nuntă tocmai, de la niște prieteni și aia este o motocicletă foarte dificil de răsturnat. Și uite, ca să vezi cum a fost, sunt niște suprapasaje de nivel pe niște poduri și poate cineva a aruncat cu ceva de pe acele poduri, o cârpă ceva, încât cârpa aia s-a fixat în spate la roata din spate și a produs un testacod, adică a blocat roata automat și motorul a început să se învârtă și evident, foarte repede. Dar în acel moment deja la primul semn de panică am reacționat. A fost așa, și acum nu-mi aduc aminte exact cum s-a întâmplat, să ne răsturnăm. Dar îmi aduc aminte așa în ralanti cum se întorcea și o vedeam pe ea că sărea din spatele meu și mulțumită lui Dumnezeu avea un ghiozdan pe spate și ăla i-a salvat coloana și totul și eu am încercat să mă țin de acel motor cât am putut, dar la al doilea testaco am zburat și eu de pe el. Mergeam pe banda principală, deci acolo erau 1.000 de moduri de a muri”, a declarat Prințul Marco la Face to Face podcast.

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