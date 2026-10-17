Bianca Ghiurcă, criză de nervi după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la bonfire: „Ferească Dumnezeu să o aduceți în față”

Bianca Ghiurcă, criză de nervi după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la bonfire: „Ferească Dumnezeu să o aduceți în față”
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Bianca Ghiurcă a plâns când a văzut imaginile cu Marco și Gabriella / Sursa foto: Captură Antena 1
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Fetele au avut parte de un bonfire intens la Insula Iubirii 2026, iar Bianca Ghiurcă a fost din nou pusă în fața unor imagini greu de digerat. Prințesa a urmărit noi momente tandre între soțul ei, Marco și ispita Gabriella, iar reacția concurentei nu a întârziat să apară. Dezamăgirea și furia au pus stăpânire pe ea după ce a văzut cât de apropiați au devenit cei doi.

În ediția din 17 octombrie 2026, concurentele au urmărit filmări care au scos la iveală apropierea tot mai mare dintre Marco și Gabriella. Cei doi au fost surprinși în timp ce glumeau, râdeau și petreceau timp împreună într-o atmosferă relaxată. Mai mult, în discuțiile lor a fost adusă în atenție chiar și soția concurentului, iar atracția acestuia față de ispita brunetă a devenit tot mai evidentă.

Bianca a încercat să explice comportamentul soțului său și a susținut că Gabriella i-ar fi trezit emoțiile pe care le avea la începutul relației lor. În opinia ei, Marco este mai degrabă prins de senzația de noutate decât de dorința de a construi ceva serios cu ispita. Concurenta a recunoscut că îl vede indecis și că nu își dorește un partener care să nu știe ce vrea.

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„Văd un Marco indecis, atât! Este foarte greu să mă exprim acum. Mie nu mi-a lipsit lângă el. Lucrurile pe care le face cu ea, le face și cu mine! Le-a făcut aici cu Gabriella, în afara emisiunii nu cred că le-a făcut, nu a avut nevoie. Nu poți să ai fluturi în stomac 10 ani încontinuu. I-a stârnit tinerețea, fluturașii de la început”, a spus Bianca Ghiurcă, la Insula Iubirii.

Gabriella Barbu și Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

sursa foto: captură video Antena 1

Prințesa Bianca, reacție dură după imaginile cu Prințul și Gabriella

La finalul ceremoniei focului, Bianca nu și-a mai putut ascunde furia. Înainte de a urca în autobuzul care urma să le ducă pe fete înapoi la vilă, concurenta le-a mărturisit colegelor că nu vrea să ajungă față în față cu Gabriella, fiindcă se teme că ar putea avea o reacție extremă.

Prințesa a transmis că nu mai are răbdare cu indecizia lui Marco și că își dorește claritate în relația lor.

„O să îți pară rău! O invăț eu, stai liniștită (n.r. limba română). Îi f** una, dacă nu își aduce aminte toată româna din toată viața ei. Dar și când se termină aici… nu poți să fii indecis în viață. Eu nu vreau pe cineva indecis. (…) Lasă că ne vedem noi cât de curând. Să ferească Dumnezeu să mi-o aduceți în față când trebuie să mă întâlnesc cu ea, că o distrug”, le-a spus Bianca fetelor.

CITEȘTE ȘI: Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”

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