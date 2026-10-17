Bianca Ghiurcă aruncă „nucleara”: Ispita Gabriella Barbu face Onlyfans. Cum a reacționat Prințul Marco când a văzut imaginile

Bianca Ghiurcă aruncă "nucleara": Ispita Gabriella Barbu face Onlyfans. Cum a reacționat Prințul Marco când a văzut imaginile
Bianca a luat-o în vizor pe Gabriella /Foto: Captură Antena 1
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează cel mai încercat cuplu de la Insula Iubirii. Relația celor doi este pusă în pericol de ispita Gabriella, iar „Prințesa” deja a ajuns la limită. Văzând apropierea dintre partenerul său și ispită, Bianca a explodat și a mitraliat-o pe Gabriella. Mai mult, aceasta a acuzat-o pe ispită că este activă pe platforma OnlyFans.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă sunt împreună de 10 ani, însă relația lor începe să se clatine. Prințul se apropie tot mai mult de Gabriella, iar legătura formată între cei doi a pus-o pe jar pe Bianca. După ce a văzut la bonfire cum se distrează soțul său cu ispita, Bianca nu s-a mai abținut.

Șatena a lansat o serie de atacuri usturătoare la adresa Gabriellei. Nu au lipsit jignirile și denigrările. Mai mult, supărată fiind că ispita îi alintă partenerul cu apelativul „baby”, Bianca a aruncat „nucleara”: Gabriella Barbu face OnlyFans.

„Aia îl striga pe Marco baby. Ce se alintă așa? A încurcat job-ul. Fiind obișnuită pe OnlyFans acolo, toți clienții trebuie să îi strigi baby că plătesc abonamentul! Du-te la muncă domnișoară”, a spus Bianca, extrem de nervoasă.

„Așa este Bianca zi de zi”

Ei bine, deși colegele și ispitele masculine au înțeles supărarea Biancăi, pentru toți reacția ei a părut exagerată. Concurenta nu a avut limită, iar jignirile au curs pe bandă rulantă. Însă, acest comportament pare că este foarte familiar pentru Marco.

„Îmi cer scuze pentru limbaj, asta este Bianca de zi cu zi. Așa este la lucru, la cină, în vacanță, oriunde. Astea sunt reacțiile ei obișnuite”, a spus Marco.

Prințul Marco, rușinat de comportamentul Biancăi /Foto: Captură Antena 1

Deși s-a simțit stânjenit să vadă reacțiile Biancăi și a simțit nevoia să îi scuze comportamentul, Marco a mărturisit că este obișnuit cu astfel de ieșiri. Mai mult, într-o discuție cu băieții, concurentul a mai dezvăluit că uneori soția sa poate merge chiar și mai departe.

„A ta te mai lovește? A mea mă mai lovește, așa pe umăr, peste astea”, a spus Marco, explicând că este vorba despre gesturi care au apărut de-a lungul relației lor.

 

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