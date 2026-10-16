Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”

Prințul Marco, dezvăluiri despre comportamentul „Principesei” Bianca Ghiurcă: „Am lăsat-o pe ea să mă lovească”
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Prințul Marco a povestit prin ce a trecut în relația cu Bianca Ghiurcă
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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de aproximativ zece ani, iar relația lor a trecut prin mai multe etape de-a lungul timpului. Cei doi au oferit numeroase detalii despre povestea lor în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, iar, recent, Marco a făcut o serie de dezvăluiri despre dinamica dintre ei și despre felul în care gestionează momentele tensionate.

Prințul Marco și Bianca au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația după zece ani petrecuți împreună. Deși acesta a susținut încă de la început că va rezista tentațiilor și că nimic nu îi va pune în pericol relația, apropierea de ispita Gabriella a ridicat numeroase semne de întrebare.

Invitat la un podcast, concurentul a fost întrebat și despre gelozie, dar și despre violența în cuplu. Cu această ocazie, Prințul Marco a susținut că nu a lovit-o niciodată pe Bianca și a mărturisit că, în anumite situații, a preferat să nu reacționeze atunci când partenera sa a avut gesturi mai dure față de el.

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„Nu am ridicat o dată un deget asupra Biancăi, am lăsat-o pe ea să mă lovească.”, a spus Marco la Face to Face.

Prințul Marco/ sursa foto: captură video Antena 1

Sursa foto: captură video Antena 1

Prințul Marco, despre comportamentul Biancăi

În timpul emisiunii, Marco a abordat subiectul și într-o conversație cu Marcel și Lorenzo. Acesta le-a povestit că Bianca obișnuiește uneori să îl lovească peste umăr, iar discuția a pornit de la întrebarea dacă și partenerele celorlalți concurenți au astfel de gesturi.

„A ta te mai lovește? A mea mă mai lovește, așa pe umăr, pe astea”, a spus Marco, explicând că este vorba despre gesturi care au apărut de-a lungul relației lor.

Marcel a intervenit și a povestit că a trecut printr-o situație asemănătoare la începutul relației cu Armina. Potrivit acestuia, partenera sa obișnuia să îl lovească peste ceafă, însă comportamentul s-a schimbat după ce i-a spus că nu îi place și că nu își dorește ca astfel de gesturi să continue. La polul opus se află Lorenzo, care a mărturisit că Nattasha nu l-a lovit niciodată, nici măcar cu biciul ei!

Concurentul a povestit întâmplarea într-o notă amuzantă, folosind o expresie ironică pentru a explica faptul că i-a cerut Arminei să renunțe la acest obicei.

„Și a mea avea așa tic înainte, îmi mai dădea una după ceafă. I-am spus să scoată din setările astea, că nu e… să dea pe modul avion”, a spus și Marcel.

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