Prințul Marco, sărac lipit? Bianca l-a dat de gol: ”Totul e pe numele meu”

Prințul Marco este unul dintre cele mai controversate personaje de la Insula Iubirii. Partenerul Biancăi a ieșit în evidență atât prin faptul că s-a apropiat imediat periculos de mult de ispita Gabriella, cât și prin faptul că se laudă cu realizările sale de până acum. Însă, se pare că este mai sărac decât ar crede unii, iar chiar Bianca a fost cea care l-a dat de gol.

După cum chiar el s-a lăudat, Prințul Marco ar fi un antreprenor de succes. El și Bianca gestionează mai multe afaceri în domeniul HoReCa, dar activează și în zona de imobiliare. Concurentul a lăsat de înțeles că stă foarte bine la capitolul financiar, însă se pare că adevărul este altul. Bianca este cea care deține tot controlul.

Bianca și-a dat de gol soțul

Nervoasă după ce a văzut apropierea dintre soțul său și ispita Gabriella, Bianca nu a mai ținut cont de nimic. Într-o discuție pe care a avut-o cu restul fetelor în timp ce se machiau, Bianca a spus tot adevărul. Fiind convinsă că Gabriella l-a abordat pe Marco doar pentru că este potent financiar, șatena și-a dat de gol partenerul.

Mai exact, Bianca a punctat clar că afacerile, cât și casa luxoasă în care locuiesc sunt pe numele său. Chiar dacă au construit totul împreună, pe hârtie se pare că șatena este cea care deține totul. Discuția pe care Bianca a avut-o cu reporterul, dar și cu fetele este cât se poate de clară.

Să-i ceri bani. Are cash cu el, să-mi dea dolarii. N-am mai avut timp să ne schimbăm bănuții, doar 200 de euro mi-au rămas, îi spune Bianca reporteriței. Nattasha: Lasă, să aibă cash-ul, că oricum totul este pe numele tău. Bianca: Păi, oricum, da. Reporter: Dacă voi sunteți căsătoriți, cum e totul pe numele tău? Bianca: Normal că e totul pe numele meu. Nu contează, acolo scrie: administrator – Bianca Ghiurca Marina, casa – Bianca Ghiurca Marina. Claudia: Ca să vă dați seama cine e șefa.

Prințul Marco a încercat să scape basma curată

După ce Bianca a dat totul în vileag, la bonfire, Prințul Marco a văzut și el declarațiile făcute de soția sa. Deși i s-au adresat întrebări directe privind această situație, concurentul a încercat să îmbrace totul în cuvinte frumoase.

Acesta a pus accentul pe faptul că el și Bianca au construit totul împreună, dar și pe faptul că el are mereu ultimul cuvânt de spus, indiferent de situație.

Radu Vâlcan: În businessul vostru cine ia ultima decizie? Prințul Marco: Întotdeauna eu. Radu Vâlcan: Deci tu ești șeful. Pentru că ea a spus că ea e șefa. Prințul Marco: Ceea ce avem este datorită amândurora. Nu vreau să-mi iau niciun merit pentru că nu-l am. Este meritul ei pentru că a scos o parte din mine pe care, dacă eram singur, poate că nu reușeam să ajung unde am ajuns. Noi am plecat de la zero amândoi. Dar nu mă deranjează că zice, ce e al meu e și al ei și invers. Faza cu banii…o să-i trimit prin cineva niște bani, dacă vrea. Radu Vâlcan: Dar cum vine asta cu totul pe numele ei? Prințul Marco: Oarecum vrea să spună să nu cumva să își facă cineva iluzii cu mine că îl găsesc pe Marco, am găsit o situație financiară stabilă.

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Foto: Instagram, captură Antena 1