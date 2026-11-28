Iarna, anotimpul care le-a dat vedetelor ocazia perfectă să-şi etaleze cele mai groase haine din garderobă. Căciului trase pănâ ăeste sprâncene, fulare înfăşuarate de câteva ori în jurul gâtului, gluci generoase şi geci cât casa, toate au devenit armele de apărare împotriva gerului. Numai că, în toată această încercare de a ţine frigul la distanţă, unele dintre celebrităţi au ajuns aproape de nerecunoscut.

Fie că au ieşit la plimbare prin zăpadă, au profitat de peisajul de poveste pentru câteva fotografii sau pur şi simplu au ieşit să dea omătul de nea de pe maşină, vedetele au oferit imagini care merită toate privirile. Unele au mizat pe ţinute spectaculoase, altele au ales confortul înainte de toate, iar câteva au reuşit să se camufleze atât de bine, încât trebuie să te uiţi de două ori ca să-ţi dai seama cine se ascunde sub atâtea straturi de haine.

Adela Popescu, complet camuflată! Nici nu zici că este ea!

Aşadar, CANCAN.RO vă prezintă un top 35 de vedete surprinse în decoruri de iarnă, în ipostaze care mai de care mai interesante. Cine a rămas recognoscibilă şi cine a fost aproape înghiţită de propria ţinută de sezon? Hai să vedem!

Dacă o întâlneşti pe stradă îmbrăcată aşa,ai toate şansele să treci pe lângă ea fără să îţi dai seama cine este. Adela Popescu a ales o ţinută all black din cap până în picioare geacă groasă cu geantă tip poştaş, cizme înalte şi o pălărie trasă bine peste ochi, care îi ascunde aproape complet toate trăsăturile. Cu braţele încruţişate strâns la piept pentru a se apăra de frig, vedeta abia dacă mai poate fi recunoscută în peisaj.

Spre deosebire de alte vedete care s-au ascuns complet sub glugi şi fulare, Geanina Ilieş a rămas uşor de recunoscut chiar şi într-un peisaj de iarnă autentică. Vedeta poartă o haină de blană lungă şi foarte groasă, în nuanţe de gri cu negru, pe care o ţine strânsă la gât cu o mâna pentru a se feri de frig, asortată cu o pereche de cizme lungi, peste genunchi. Cu părul prins în coc şi cu chipul complet descoperit, Geanina nu a renunţat la stil nici măcar pe trotuarul acoperit de zăpadă.

Alina Laufer, sexy şi pe gradele cu minus

Cine zice că ai nevoie de geacă de schi şi căciulă trasă pe ochi ca să dai la lopată? Alina Laufer face notă discordantă fix în mijlocul nămeţilor şi este imposibil de confundat! Cu părul prins în coadă, vedeta a ieşit să îşi scoată maşina din zăpadă într-o ţinută care sfidează orice termometru: rochie scurtă neagră, geacă subţire de piele şi botine. Nici urmă de camuflaj, doar mult curaj şi o apariţie de a dreptul spectaculoasă printre troiene.

Surprizele nu se opresc însă aici! Andreea Bălan, Cosmina Păsărin, Anda Adam, Iulia Albu, Laura Cosoi, Paula Seling, Sore, Loredana Chivu, Andreea Raicu şi multe alte vedete completează lista apariţiilor de sezon. Vă invităm să descoperiţi în continuare imaginile şi să vedeţi ce alte surprize ne-au pregătit divele!

NU RATA: Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile

CITEŞTE ŞI: TOP 40 de vedete și imaginație fără limite! Bianca Drăgușanu, Adela Popescu sau Loredana Chivu, surprinse cu degetul în gură