Ieri, 27 noiembrie, Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile și a avut loc și inaugurarea iluminatului festiv din Capitală. Însă, planurile celor care plănuiau să se bucure în acest weekend de atmosfera de sărbătoare și de concertele din Piața Constituției au fost date peste cap. Primăria Capitalei a anunțat că spectacolele din această seară, 28 noiembrie, au fost anulate. Este cod galben de viscol în București, iar evenimentele nu se pot ține din cauza condițiilor meteo.

După ce a făcut ravagii în centrul și sudul Europei, ciclonul Xela a ajuns și în România și a adus prima ninsoare din acest sezon în Capitală. De asemenea, au fost emise mai multe alerte meteo printre care și un cod galben de vânt. Vremea rea a dat peste cap planurile bucureștenilor.

Concertele din această seară de la Târgul de Crăciun au fost anulate

Având în vedere condițiile meteo, Primăria Capitalei a anunțat că vor fi anulate concertele din această seară de la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. De asemenea, reprezentanții instituției au precizat că toate spectacolele din această seară vor fi reprogramate.

„Concertele din seara aceasta de la Târgul de Crăciun București au fost anulate. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, concertele de astăzi vor fi reprogramate. Vom reveni ulterior cu detalii privind noul program al concertelor. Târgul de Crăciun București rămâne deschis. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a fost mesajul transmis de Primăria Capitalei.

În această seară, 28 noiembrie, pe scena din Piața Constituției trebuiau să urce: The Kryptonite Sparks, Toulouse Lautrec și Bere Gratis, alături de invitatul special Gheorghe Zamfir.

Rămâne de văzut care va fi evoluția vremii și dacă și concertele din serile următoare se vor anula. Duminică, 29 noiembrie, pe scenă ar trebui să urce: Alexandra Ungureanu Band, OCS și Vunk. În timp ce luni, 30 noiembrie, atmosfera o să fie animată de: Loredana & Banda Agurida, Amalia Niță, Corul „Shining Stars” și Nadir.

Programul Târgului de Crăciun din Piața Constituției

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026. Târgul va fi deschis de luni până vineri în intervalul 12:00 – 22:00. În weekend, programul este diferit, iar turiștii vor avea acces în intervalul 10:00-22:00.

Și în acest an, cei mici vor putea vizita casa lui Moș Crăciun. Aici, programul de funcționare este unul separat. Mai exact, casa lui Moș Crăciun este deschisă de luni până vineri, între orele 12:00-14:00 și 17:00-22:00, iar în weekend, între 10:00-13:00 și 17:00-22:00.

De asemenea, copiii îl vor putea întâlni aici și pe Moș Crăciun, care își va face apariția în perioada 12-24 decembrie, în intervalele de funcționare ale casei.

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