Ciclonul Xela a adus iarna în mai multe țări din centrul și sudul Europei, iar în acest weekend influența lui se va resimți și în România. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, precipitații și chiar ninsori. Sâmbătă, 28 noiembrie, în București ar putea apărea primii fulgi de nea.

Ciclonul Xela este o depresiune atmosferică formată în zona Golfului Genova, care a lovit joi, 26 noiembrie, Europa Centrală și de Sud și a adus ninsori abundente, viscol și un val de aer arctic. Fenomenul a provocat deja blocaje rutiere majore în mai multe țări și urmează să aducă o răcire accentuată a vremii și în România începând din acest weekend.

Ciclonul Xela a adus ninsori abundente și viscol

Vremea s-a schimbat radical în mai multe regiuni din Europa, după ce furtuna Xela a adus un val de aer rece, ninsori și viscol. Printre țările cele mai afectate au fost Austria, Italia și Slovenia. S-a depus primul strat de zăpadă, iar circulația a fost îngreunată sau chiar oprită în unele zone.

În Austria s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon, iar în mai multe regiuni s-a depus un strat de zăpadă de 10-15 centimetri, inclusiv în apropiere de Viena. Pe autostrada A21 circulația a fost oprită complet pe tronsonul dintre Steinhäusl și Vösendorf. Numeroase autoturisme au rămas blocate din cauza zăpezii. În Viena, traficul s-a desfășurat cu dificultate, iar transportul public a înregistrat întârzieri.

De asemenea, în Italia, în special în zona Alpilor de Est, a nins abundent. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă ar putea ajunge la 25-40 de centimetri în zonele montane și chiar la 60 de centimetri la altitudini mai mari.

În Cehia, Slovacia și sudul Germaniei, meteorologii prognozează un strat de zăpadă de până la 20 de centimetri. După trecerea ciclonului, regiunea va fi cuprinsă de o masă de aer polar, cu temperaturi ce pot coborî cu până la 15 grade sub mediile normale.

Ciclonul Xela ajunge și în România

Ciclonul Xela va influența și vremea din România, mai ales în acest weekend. Valorile termice încep să scadă, iar precipitațiile s-ar putea transforma în ninsoare în Capitală. Primii fulgi de nea ar putea apărea sâmbătă, 28 noiembrie. De asemenea, vântul va sufla cu intensitate și s-ar putea depune strat de zăpadă.

„Este posibil ca pentru următoarele zile, mai ales la finalul săptămânii, sâmbătă, ca în Capitală, precipitațiile sub formă de ploaie să se transforme mâine în ninsoare, posibil și cu depunere de strat de zăpadă. Maxima zilei de sâmbătă, 28 noiembrie, în Capitală, 2–3 grade, minimele destul de coborâte, negative, noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 5, minus 4 grade și vânt cu intensificări la rafală de 50–60 km/h, context în care cu siguranță senzația de frig va putea fi mult accentuată. Într-adevăr, vorbim, mai ales pentru următoarele zile, de o probabilitate ridicată ca precipitațiile să fie în extindere în cea mai mare parte a țării, astfel încât cantitățile de apă să fie cuprinse între 10–15 litri pe metru pătrat, în zona montană înaltă peste 15–20 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mai mari de peste 1400 de metri să consemnăm în continuare strat de zăpadă în zona montană, cu grosimi variabile de 10–15 cm”, a spus Elena Mateescu, directoarea ANM.

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