Avocatul lui Nuțu Cămătaru a făcut primele declarații despre dosarul în care este implicat clientul său! Robert Bică a abordat mai multe subiecte la Dan Capatos Show, unde a spus că Nuțu este reabilitat judecătorește de aproximativ doi ani. Ba mai mult, avocatul apărării a declarat că între Nuțu și celelalte nume implicate în dosar nu au existat niciodată convorbiri directe în care să fie implicate amenințări și șantaj. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Nuțu Cămătaru este reabilitat judecătorește

Robert Bică a declarat că între Nuțu Cămătaru și Florin Salam nu a existat niciodată o relație tensionată, ba dimpotrivă. Avocatul susține că Salam îl numește pe Nuțu „tatăl lui”. Referitor la probele din dosar, Bică a ales să fie rezervat, lăsând timpul și deciziile judecătorești să lămurească misterul care planează asupra familiei lui Nuțu. Vezi emisiunea integrală aici!

„În primul rând, știți foarte bine că subiectul frații Cămătarii se vinde bine. Indiferent de media, indiferent de televiziune, indiferent de rețele de socializare, indiferent de tot. Avea clientul meu o vorbă acum 20 de ani, sunt infractorii de serviciu ai acestei țări. Suspecții de serviciu. Lăsând gluma deoparte, nu știu ce a zis Salam la dumneavoastră în emisiune, dar eu vă spun că în dosar nu a zis nimic de clientul meu, dimpotrivă. A zis că este ca un tată pentru el. Eu vă spun că așa a zis oficial în dosar. (…) Nu pot să fac apreciere acum la… (n.r. la probele invocate în dosar) Ce pot să vă spun… Că eu, prin prisma mea de apărător, nu am văzut probe directe în acuzare. Indirecte v-am spus, dar directe nu există. Asta fără doar și poate. (…) Acum, butonatul ăsta, eu aș spune mai bine: protejat (n.r. Florin Salam). Eu aș spune protejat. Da, și protejatul… Nu e ceva rău să protejezi pe cineva. Fără costuri. E o chestie benevolă. Florin Salam îl numește „tată” și cu asta am spus tot. Nu poate cineva care spune tată să fie șantajat sau amenințat sau terorizat de tată”, a mărturisit Robert Bică la Dan Capatos Show.

Ce dovezi au procurorii DIICOT la dosar

Bică a declarat că singurele dovezi folosite împotriva lui Nuțu Cămătaru sunt niște stenograme audio, în care alte persoane ar fi fost implicate. Avocatul spune că Balint nu a făcut niciun fel de presiune directă asupra niciunui manelist implicat în dosarul de șantaj.

„El (n.r. Nuțu Cămătaru) nu are nicio convorbire directă cu acești artiști, nicio întâlnire. Deci toate sunt anumite conversații ale altora care spun, îi amenință pe maneliști și le spun ca „a zis Nuțu”. Deci niște probe indirecte. (…) Nu e nicio discuție directă. Acea discuție despre care se afirmă că a făcut-o Nuțu nu a făcut-o Nuțu. A făcut-o un alt inculpat din dosar, numitul Șpac Vladimir. Vă spun eu, dacă citiți atent, o să vedeți că nu Nuțu a vorbit direct cu Tzancă. Nuțu, cum am spus la început, nu are nicio discuție directă cu vreunul dintre cei trei maneliști. Discuția aia o are Șpac Vladimir, care se dă un fel de mesager al lui Nuțu și îl amenință pe ăla. (…) Nuțu are doar trei fapte de șantaj la trei maneliști și încă o faptă de supunere la muncă forțată, tot vizavi de Florin Salam, că l-ar fi pus să cânte la 8 spectacole fără remunerație. La dosar nu există așa ceva (n.r. plângere făcută de vreun manelist audiat în dosar).”

Nuțu Cămătaru, folosit pentru notorietatea sa?

Robert Bică a declarat că Nuțu Cămătaru nu ar fi implicat direct în dosar, ci ar fi fost folosit doar ca un nume răsunător în fața opiniei publice.

„Acum sunt doi lideri în acest dosar. Deci un lider e Nuțu și un lider e Sile. Și fiecare are membrii lui. Dar e complet eronat, pentru că Nuțu, clientul meu, de un an de zile, doi, e reabilitat judecătorește, e reintegrat, are firme, are o activitate la vedere. Adică e mai presus decât orice chestie de asta de grup organizat. (…) Nu putea fi dosarul ăsta fără el (n.r. fără Nuțu). Haideți ca să vorbim de-a dreptul. Adică cum putea fi clanul și frații Cămătaru fără conducătorul Nuțu? Gândiți-vă că nu dădea la fel de bine. Nu poți avea un dosar de răsunet fără Nuțu în fruntea dosarului. (…) Azi am avut o primă înfrângere. A luat mandat pe 30 de zile. Vedem ce facem la contestație. Justiția e oarbă. Acum o să vedem.”

„Va fi o singură sentință pentru toată lumea”

Potrivit avocatului lui Nuțu Cămătaru, toate persoanele care au fost audiate vor fi judecate în cadrul aceluiași dosar.

„Nu, nu, nu, în cadrul aceluiași dosar. Va fi o singură sentință pentru toată lumea. Eu îl apăr doar pe domnul Balint Ion, domnul Balint Vasile are alți avocați. E același dosar, dar sunt fapte și infracțiuni diferite, care nu se intersectează. Fiecare avocat își face apărarea cum crede. Am făcut deja contestație din sală. Teoretic, nu știu, într-o săptămână, două, probabil, vom ajunge la Curtea de Apel București.”

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