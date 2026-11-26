Membrii clanului Cămătaru ar fi obținut sume importante de bani din acordarea unor împrumuturi cu dobânzi extrem de mari, iar persoanele care nu reușeau să își achite datoriile ar fi ajuns în situații disperate. Amenințările, presiunile și încercările de recuperare a banilor ar fi făcut parte din metodele folosite pentru a-i determina pe datornici să plătească. Printre cei acuzați de astfel de activități se numără și Vasile-Daniel Balint, fiul lui Sile Cămătaru, cunoscut sub porecla „Dani al lu Sile”.

Detaliile apar în stenogramele din dosarul Clanului Cămătarilor, obținute de Mediafax.ro. Potrivit informațiilor din anchetă, procurorii au documentat mai multe situații în care persoane din anturajul grupării ar fi oferit bani cu dobândă, fără să dețină autorizațiile necesare. Sumele împrumutate ajungeau la zeci de mii de euro, iar dobânzile lunare reprezentau o povară considerabilă pentru cei care apelau la aceste servicii.

Ce dobândă plăteau lunar cei care se împrumutau de la clanul Cămătaru

Unul dintre cazurile prezentate în documentele anchetei îl are în centru pe Vasile-Daniel Balint. Acesta ar fi desfășurat activități de acordare a unor împrumuturi cu dobândă în perioada iunie 2025 – iunie 2026, fără să aibă autorizație în acest sens.

Potrivit procurorilor, unul dintre beneficiarii împrumuturilor ar fi primit suma de 40.000 de euro. În schimbul banilor, acesta trebuia să achite o dobândă lunară de 10.000 de euro, ceea ce însemna că, într-un singur an, dobânzile puteau ajunge la o valoare de trei ori mai mare decât suma inițial împrumutată.

Situația financiară a bărbatului s-ar fi complicat după ce acesta nu a mai reușit să respecte înțelegerea și să achite sumele solicitate. Ca explicație pentru întârzierea plăților, acesta ar fi invocat faptul că fusese arestat într-o altă țară.

Potrivit stenogramelor, conflictul dintre cei doi ar fi escaladat în noiembrie 2026, când fiul lui Sile Cămătaru ar fi recurs la amenințări pentru a-l determina pe datornic să își achite obligațiile. Presiunile nu s-ar fi limitat doar la persoana care primise banii, ci ar fi vizat și membrii familiei sale.

Potrivit stenogramelor, bărbatul care ar fi împrumutat 40.000 de euro trebuia să achite o dobândă lunară de 10.000 de euro. În momentul în care acesta nu ar mai fi reușit să plătească, situația ar fi degenerat, iar fiul lui Sile Cămătaru ar fi început să îl amenințe: „Să moară familia mea dacă scapă nebătut niciunul din familia ta.”, „dacă nu vin în Canada și te dau în două”, „Eu îmi asum pușcăria pentru familia mea!”

Într-o altă situație, un bărbat care ar fi primit 10.000 de euro, cu o dobândă lunară de 1.800 de euro, ar fi ajuns în imposibilitatea de a mai achita banii. În stenograme apare și o discuție despre dificultățile financiare provocate de împrumut: „de când am luat bani de la el nu mai pot să îi mai țin deloc, ești nebun, e sărăcie.” Ulterior, după ce plățile s-ar fi oprit, ar fi urmat noi amenințări: „O să dau foc la X6-le ăsta. Să moară băieții mei de nu-i dau foc, ca să știi.”

Un alt episod îl vizează pe Sile Cămătaru, care ar fi acceptat ca un datornic să își achite obligația financiară prin efectuarea unor lucrări la proprietatea sa. Pentru că bărbatul nu ar fi dus la bun sfârșit sarcina primită, liderul clanului l-ar fi contactat telefonic: „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta”.

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