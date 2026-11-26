Liviu Vârciu le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj emoționant după ce a aflat că Icoana Maicii Domnului „Gherontissa”, considerată făcătoare de minuni, va fi adusă pentru prima dată în România. Artistul i-a îndemnat pe credincioși să profite de această ocazie pentru a se ruga și pentru a aprinde o lumânare pentru cei dragi.

Prezentatorul TV a publicat în mediul online un mesaj prin care a anunțat sosirea icoanei de la Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Evenimentul religios se va desfășura în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie și este așteptat de numeroși credincioși.

Mesajul transmis de Liviu Vârciu

Liviu Vârciu, una dintre cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc, a ales să împărtășească vestea cu comunitatea sa din mediul online. Conform Click!, vedeta a mărturisit că s-a bucurat să afle despre acest moment special și i-a încurajat pe oameni să participe la eveniment.

„Vă dau și vouă o veste care m-a bucurat. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului «Gherontissa» vine pentru prima dată în România, de la Sfântul Munte Athos. Între 27 noiembrie și 2 decembrie o găsiți la Mănăstirea Pantocrator, în Drăgănești-Vlașca, Teleorman. Dacă ajungeți, aprindeți o lumânare și pentru cineva drag. Maica Domnului să ne ocrotească pe toți!”

Mesajul artistului a atras atenția fanilor săi, mai ales în contextul importanței religioase a aducerii icoanei în România.

Program special pregătit la Mănăstirea Pantocrator

Pe durata șederii icoanei la Mănăstirea Pantocrator sunt programate mai multe slujbe și momente religioase dedicate credincioșilor.

Programul începe pe 27 noiembrie, la ora 12:00, cu întâmpinarea icoanei. În aceeași zi vor avea loc Taina Sfântului Maslu, Paraclisul Maicii Domnului și slujba de sfințire a apei.

În zilele următoare sunt prevăzute Sfinte Liturghii, acatiste și privegheri, astfel încât pelerinii să poată participa la mai multe momente de rugăciune și închinare.

Priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Gherontissa”

Unul dintre cele mai importante momente ale programului va avea loc în noaptea de 1 spre 2 decembrie, când va fi organizată o priveghere dedicată Icoanei Maicii Domnului „Gherontissa”.

Pe 2 decembrie, ziua în care icoana este prăznuită în Sfântul Munte Athos, programul religios va continua cu Sfânta Liturghie, Vecernia, Paraclisul și o nouă Sfântă Liturghie, marcând încheierea evenimentului desfășurat la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman.

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