Actrița Nuami Dinescu revine pe micile ecrane! Aceasta se alătură distribuției serialului „Inimă sub acoperire” de la Antena 1. Nuami Dinescu va interpreta un personaj cheie din serial, care are grijă de toată lumea și de toate. Producția în care își va face apariția Nuami Dinescu se poate vedea la Antena 1, iar scenariul este semnat de Ruxandra Ion.

Mulți sunt cei care și-o amintesc pe Nuami Dinescu de pe vremea când aceasta a jucat rolul personajului „Tanța” care a făcut-o celebră. Actrița a devenit un nume de referință în televiziune la începutul anilor 2000, interpretând rolul asistentei Tanța din cadrul emisiunii lui Teo Trandafir de la Pro TV. Acum, Nuami Dinescu a semnat cu Antena 1 și va da viață unui personaj aparte în noul serial.

Nuami Dinescu revine pe micile ecrane

Nuami Dinescu se alătură distribuției serialului „Inimă sub acoperire” de la Antena 1. Actrița va da viață personajului Rodica, menajeră în casa familiei Barbu. La scurt timp după ce mama Ilincăi și-a părăsit familia, Rodica a devenit ca o mamă pentru ea, fiind extrem de dedicată familiei şi Ilincăi.

Personajul interpretat de Nuami Dinescu este omul din umbră, care protejează întreaga casă şi bunul mers al familiei Barbu, cu orice preț.

„Rodica e unul din oamenii de încredere ai familiei, fire protectoare ce uneori își depășește atribuțiile încercând să prevină sau să diminueze efectele problemelor care apar. Face tot ce poate să și-i țină pe ai ei în siguranță, e intuitivă şi loială. Îi iubește, dar nu-i plac compromisurile pe care le intuieşte, se mişcă printre ei în tăcere, dar știe când lucrurile sunt pe cale să nu mai fie în regulă”, spune Nuami Dinescu, despre personajul pe care îl interpretează.

Alături de Nuami Dinescu, publicul va descoperi în serialul „Inimă sub acoperire” și alți actori de renume precum Maia Morgenstern, Mihai Călin, Bogdan Dumitrache și Cristina Ciobănașu.

Nu este pentru prima dată când actrița Nuami Dinescu semnează cu Antena 1. Aceasta a făcut parte și din distribuția serialului „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, unde a interpretat rolul Cocuței. De asemenea, actrița a mai bifat recent apariții și în filme românești de succes precum „Teambuilding” (2022) și „Candidatul perfect” (2024), dar și dramele „Mai departe” (2023) și „21 de rubini” (2023).

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