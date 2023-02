Nuami Dinescu, despre drama trăită în tinerețe: „Am trecut milimetric pe lângă moarte. Doctorul m-a salvat, dar cu consecințe”

Nuami Dinescu și-a văzut moartea cu ochii în urmă cu mulți ani. Actrița a avut un episod greu care a marcat-o pe viață. În cadrul unui interviu, îndrăgita actriță și-a deschis sufletul și a vorbit despre acest lucru care a măcit-o vreme îndelungată.

Nuami Dinescu nu a avut dintotdeauna o viață roz. Chiar dacă a reușit să-și clădească o carieră de succes în actorie, pe plan personal lucrurile nu au fost stat chiar așa. În anul 1990, Nuami a fost la un pas să moară, iar apoi a primit o lovitură cruntă din partea medicilor.

Nuami Dinescu, despre episodul care a marcat-o: „Mi-au descoperit o afecțiune, în urma căreia nu mai puteam face copii”

Actrița a povestit cum s-a îmbolnăvit de o răceală gravă care a lăsat-o cu sechele. Doctorii au făcut tot posibilul să o salveze, însă din cauza acelei boli, actrița nu a mai putut face copii niciodată.

„Singura care are dreptul să întrebe de ce nu am copii e mama mea, care ştie de ce era să mor în 1990. Am răcit pe vremea lui Ceauşescu şi după mai multe răceli sistematice am ajuns la doctor. Mi-au descoperit o afecțiune în urma căreia nu mai puteam face copii. Am trecut milimetric pe lângă moarte. Doctorul m-a salvat, dar cu consecințe.

Când cineva îmi scrie de ce cresc câini și pisici mă înjunghie de două ori. Am avut o perioadă de depresie foarte grea. Aşa că ar fi mai bine să nu ne mai intereseze ce face celălalt…”, a povestit Nuami în emisiunea lui Brancu, de la Antena Stars.

Din acel moment, a urmat o perioadă grea pentru Nuami. Actrița s-a luptat cu depresia vreme îndelungată.

„Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună.

Din 1990, când am avut un „blind date“ cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine. Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine in echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e”, a mai dezvăluit actrița.