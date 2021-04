Ce meserie a avut Nuami Dinescu înainte să devină actriță: „Munceam 12 ore pe șantier”

Nuami Dinescu este cunoscută de publicul larg ca „Tanța” din emisiunea Teo, de la Pro Tv, dar și ca o foarte bună actriță. Însă există și alte aspecte ce țin de viața profesională pe care nu multă lume le cunoaște. Recent, Nuami Dinescu a făcut dezvăluiri despre primul job pe care l-a avut, dar și cum a ajuns să devină actriță.

Îndrăgita actriță a surprins pe toată lumea după ce s-a prezentat în fața juraților de la „Chefi la Cuțite”. Deși obișnuită de atâția ani cu camerele de filmare și emisiunile, Nuami Dinescu a avut foarte mari emoții. Mai ales că, la un moment dat, și-a deschis sufletul și a vorbit despre începuturile ei și despre cum a reușit să intre în lumea teatrului.

„Indiferent tot ce am făcut eu în viața asta, ceva din mine m-a dus într-o altă zonă. Povestea asta cu teatrul și cu talentul nu știi de unde îți vine, e de la Dumnezeu. Eu am terminat un liceu de construcții și apoi am venit în București, unde am lucrat vreo patru ani într-un atelier de geamuri și schelă.”, a declarat Nuami Dinescu la Chefi la Cuțite.

„Am simțit nevoia să fac altceva și m-am întâlnit cu un coleg, eu stăteam la un cămin de nefamiliști pe atunci. Mi-a spus că el cântă într-un cor, la ansamblul artistic al UTC. Mi-a zis că oamenii ăia au și trupă de teatru și i-am zis că vreau și eu să mă duc. A doua zi m-am dus și le-am zis că vreau să intru în trupă. Mi-au dat un text de Caragiale, la prima vedere. Am citit și au început toți să râdă, ei s-au prins că am ceva cu meseria asta.

Repetam la spectacolul ăsta și între timp făceam și meditații și munceam și 12 ore pe șantier. Ăsta a fost începutul, am tras ca un câine turbat până am intrat la facultatea de teatru”, a mai dezvăluit actrița.

Sursă foto: instagram.com/nuamidinescu/