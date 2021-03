Teo Trandafir, adevărul despre viața sentimentală! Ce nu a mers în cele două căsnicii al vedetei. „E vina mea.”

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive prezențe din televiziunea românească. Cariera vedetei a avut o linie ascendentă, însă nu același lucru se poate spune și despre viața sentimentală. Teo Trandafir a avut două mariaje eșuate și a mărturisit că nu mai speră și nici nu își mai dorește o altă relație.

Dacă pe plan profesional mereu a avut parte numai de reușite, trecând de la radio la televiziune, nu același lucru s-a întâmplat și în viața sentimentală. Puțin știu că Teo Trandafir s-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 22 de ani, însă mariajul nu a rezistat prea mult. (CITEȘTE ȘI: TEO TRANDAFIR, MĂRTURII SURPRINZĂTOARE DESPRE IUBITUL PE CARE ÎL ȚINE ASCUNS DE OCHII LUMII)

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță, vedeta a vorbit despre relațiile pe care le-a avut și despre ce nu a mers. În ceea ce privește prima căsătorie, semnele rele s-au arătat încă din ziua nunții și au fost legate de rochia de mireasă.

„În ’90 m-am căsătorit. Fusesem împreună vreo 4 ani înainte. M-am măritat la 22 de ani, într-o frumoasă zi de august. Aveam o rochie de mireasă de toată jena, era cea mai urâtă rochie din lume dintr-o greşeală de tactică. Atunci când am văzut materialul era un argintiu ca cel de la staniol şi am luat 5 metri. Când am desfăcut pachetul, jur că am început să plâng pe loc. Era o zi însorită şi te jurai că sunt panouri solare, tablă zincată, ceva înfiorător.

Am făcut-o aşa pentru că nu aveam cum să dau înapoi şi i-am pus deasupra nişte voal. A fost, însă, o căldură în ziua nunţii… şi eu îmbrăcată în plasticul ăla şi cu tul deasupra, a fost îngrozitor. O să fie pentru totdeauna, aşa gândeam atunci. Nu a mers pentru că ne-am obişnuit unul cu celălalt. Nu aveam nici ce să mai vorbim. Nici acum nu mai ţinem legătura”, a mărturisit Teo Trandafir, în cadrul podcast-ului lui Cătălin Măruţă.

„E vina mea”

Dacă prima dată nu a fost cu noroc, Teo Trandafir a mai încercat și a doua oară. În anul 2012 a mers din nou în fața altarului alături de rugbistul Constantin Iosef, însă nici de această dată lucrurile nu au mers prea bine. Cei doi s-au despărțit după 7 luni, iar de atunci vedeta a decis că nu este făcută pentru astfel de angajamente. (VEZI ȘI: TEO TRANDAFIR A VORBIT DESPRE CÂȘTIGURILE DIN TELEVIZIUNE! CE SALARIU AR AVEA VEDETA DE LA KANAL D)

„La altar la 50 de ani? Mi-am dat seama că eu nu pot sta măritată. E vina mea. Eu înţeleg o relaţie de lungă durată, înţeleg angajament, loialitate, chiar şi logodnă în faţa lui Dumnezeu…(…). Nu. Eu nu mă pricep la asta. Când mă trezesc dimineaţa şi văd lângă mine acelaşi om pe care l-am văzut zi de zi în ultimele luni… panică! Ce-am făcut, cum scap eu de-aici?, a mai spus Teo Trandafir.