Suferința cumplită a „Tanței” Nuami Dinescu, fosta asistentă a celebrei Teo Trandafir. Ce și-a dorit actrița din tot sufletul și nu a putut realiza

Nuami Dinescu, una dintre cele mai îndrăgite și cunoscute actrițe din România, a vorbit despre cel mai mare regret al vieții sale. În vârstă de 60 ani, vedeta și-a deschis sufletul și a dezvăluit la ce profesie visa în copilărie și care a fost motivul pentru care a fost nevoită să renunțe la ea.

Nuami Dinescu și-a început cariera de actriță în urmă cu mulți ani. Perioada în care a devenit cunoscută publicului larg a fost atunci când ocupa rolul de asistentă TV în emisiunile pe care le modera Teo Trandafir, pe vremea când era la Pro TV. Rolul pe care l-a avut, la vremea respectivă, i-a adus notorietate și mulți o privesc în continuare așa, ca pe renumita „Tanța”, cum i se spunea în cadrul emisiunii.

În ultima perioadă, Nuami Dinescu a bifat mai multe proiecte, care au adus-o, din nou, în atenția publicului, după o perioadă în care a stat mai mult în umbră. Adela, ce-i al tău e și al meu, și Lia, soția soțului meu sunt două dintre producțiile în care a putut fi urmărită actrița, în ultima vreme.

Deși are o carieră de succes în actorie, Nuami Dinescu a avut un alt vis în copilărie.

Profesia pe care și-a dorit-o Nuami Dinescu cel mai mult: „A fost supărarea vieții mele”

În cadrul unui interviu, Nuami Dinescu a mărturisit că și-a dorit să urmeze un alt drum, total diferit față de cel pe care are în prezent. Cel mai mare regret al ei este că nu a putut să devină polițistă, iar singurul impediment a fost înălțimea.

„A fost supărarea vieții mele. De fapt, asta cu actoria era o treabă încă nedescoperită. Întâi și întâi că în anul în care am terminat eu liceul, am venit în București, repartizată la un trust de construcții, am terminat liceul de construcții, altă treabă, doar că eu am vrut să mă duc la Școala de Ofițeri de la Sibiu, la Școala de Poliție de la Sibiu. (…)

Da, că am vrut eu să mă fac polițistă, să-i pedepsesc pe bărbații care își bat femeile, că eu am o problemă cu asta, cu violența domestică. Eu am crescut altfel și nu am înțeles cum să ridici mâna s-o bați și a fost prima dată când am realizat faptul că am 1.55 m și că mă încurcă foarte tare. M-am dus la concurs și prima probă a fost că a trebuit să mă duc să vorbesc cu un domn ofițer, care mi-a spus: «Domnișoară, mie îmi place de dumneavoastră, că sunteți așa prezentă, energică, dar aveți 1.55 m și ar trebui să aveți măcar 1.62 m ca să puteți să…De unde să luăm să mai punem cm lipsă?». După ’90 lucrurile s-au schimbat, nu a mai fost baremul ăsta, dar eu eram deja pe alt drum, mă apucasem deja de actorie și nu mă mai interesa”, a declarat Nuami Dinescu pentru Unica.ro.

