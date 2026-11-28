Iulia Albu a trecut printr-o perioadă dificilă. Ea a dezvăluit de curând că a fost nevoită să meargă la psiholog. Cu toate acestea, ea susține că nu este nimic rușinos, dimpotrivă, vizita la cabinet a făcut-o să își schimbe complet perspectiva și viața.

După divorțul de Mihai Albu, Iulia a încercat să pară puternică în mediul online. Numai că realitatea este alta. Critica de modă a povestit de curând că a apelat la un psiholog pentru a putea trece peste momentul delicat. Totuși, ea a precizat că nu doar separarea de celebrul designer a făcut-o să vorbească cu un specialist, ci și schimbările pe care le-a resimțit în acea perioadă. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Iulia Albu a recunoscut că a avut nevoie de psiholog

Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, Iulia Albu și-a deschis sufletul. Ea a fost mai sinceră ca niciodată și a spus că a fost la psiholog. După divorțul de Mihai Albu au apărut în viața vedetei multe schimbări, iar de multe ori s-a simțit copleșită de situație.

Tocmai din acest motiv, a avut nevoie de un sfat de la un profesionist. Mai mult decât atât, critica de modă nu consideră că este o rușine să te duci la psiholog, ci dimpotrivă, te ajută în momentele critice, așa cum s-a întâmplat în cazul ei.

„Da, am fost (n.r. la psiholog). Am fost după ce am divorțat. Am avut nevoie. Dar de ce să fie asta o problemă? Am avut nevoie de un psiholog nu neapărat pentru că am divorțat, ci pentru că viața mea s-a schimbat foarte mult și am avut nevoie de un sfat care să vină de la un profesionist, nu de la un prieten care este acolo cu mine și este subiect tot timpul. Da (n.r. că a ajutat-o mersul la psiholog). Cu siguranță m-a ajutat”, a declarat Iulia Albu, în podcastul lui Cătălin Măruță.

„N-am suferit neapărat mult”

Iulia Albu a declarat la același podcast că nu a suferit foarte mult după divorț. În acea perioadă muncea, iar în paralel mergea zilnic la Facultatea de Arte. Oboseala, stresul și situațiile delicate cu care s-a confruntat au făcut-o să apeleze la un profesionalist.

„N-am suferit neapărat mult, mi-era foarte dificil, lucram foarte mult, mergeam la facultate în timpul zilei, căci Facultatea de Arte nu poți să o faci decât la zi”, a mai adăugat ea.

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