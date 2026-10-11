De ce nu o suportă Bianca Ghiurcă pe Armina, de fapt. Ce a sesizat „Principesa” înainte de eliminare: „Mai aveam puțin și îi spărgeam dinții”

De ce nu o suportă Bianca Ghiurcă pe Armina, de fapt. Ce a sesizat „Principesa” înainte de eliminare: „Mai aveam puțin și îi spărgeam dinții”
Galerie Foto 8
Bianca și Armina. Sursa Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Război total la Insula Iubirii! Bianca Ghiurcă nu s-a mai abținut și a spus verde-n față ce crede despre Armina, soția lui Marcel. „Principesa” a răbufnit după plecarea concurentei și a explicat de ce nu i-a înghițit nici măcar o secundă atitudinea. Ba chiar a recunoscut că a fost la un pas să-i sară la gât!

Iar reproșurile nu s-au oprit aici: Bianca susține că Armina s-a plâns de oboseală și de probleme de sănătate, deși comportamentul ei din vilă i-a ridicat mari semne de întrebare.

De ce nu o suportă Bianca Ghiurcă pe Armina

Soția Prințului Marco a povestit, într-un testimonial difuzat în ediția de sâmbătă, că a fost scoasă din sărite de comportamentul Arminei. Mai mult, Bianca consideră că ea ar fi trebuit să plece din emisiune, nu partenera lui Marcel. „Principesa” a lăsat de înțeles și că Armina i-a copiat comportamentul, Bianca începând să plângă de la primele imagini pe care le-a văzut cu Prințul Marco și Gabriella. În primele zile, aceasta s-a retras pe cameră unde a plâns din tot sufletul, a refuzat să mănânce și a continuat doar să fumeze și să se hidrateze. Ulterior, Nattasha a ajutat-o să treacă peste clipele grele și Bianca Ghiurcă și-a mai revenit.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„A ieșit cu un zâmbet afară, când a auzit că pleacă, că mai aveam puțin și îi spărgeam dinții. Că, vorba vine, te simți rău, rău, dar ai ieșit mândră. De aia m-am și retras în cameră. Nu (n.r. nu și-a luat la revedere de la Armina), nu simțeam nevoia. Nici nu mă interesează.

Bianca Ghiurcă, Armina și Marcel

Bianca Ghiurcă, Armina și Marcel. Sursa Social media

Nu mai pot eu de plecarea ei, când știam că trebuie să plec eu, nu ea, că ea a băgat pâine cu ciocolată până s-a spart și zicea că nu mănâncă, că nu doarme. Lasă-mă, ca la 22:00 era în pat. Dar nu, vor vedea, vor auzi și își va da cu părerea lumea dacă a fost corect ce a făcut”, a mărturisit Bianca Ghiurcă în cadrul unui testimonial în ediția de sâmbătă.

De aici a pornit, de fapt, toată tevatura. Armina a spus că nu se simte bine, că nu reușește să doarmă și să mănânce și că distanța față de Marcel o afectează puternic. Numai că Bianca Ghiurcă nu a fost singura care a pus la îndoială explicațiile concurentei.

Bianca Iotu și Claudia Ion au comentat și ele declarațiile soției lui Marcel, după ce aceasta s-a plâns că este epuizată. Cele două au atras atenția asupra diferențelor dintre ce povestea Armina la bonfire și ce spusese anterior despre orele de somn.

Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore…

Claudia Ion: Dar e obosită.

Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Așadar, în vila fetelor, povestea cu nopțile nedormite nu a convins pe toată lumea. Iar Bianca Ghiurcă a fost cât se poate de clară: din punctul ei de vedere, Armina nu ar fi trebuit să plece în locul ei.

Armina a avut un atac de panică

Înainte de confruntare, Armina a plecat de pe plajă, spunând că i s-a făcut rău. Întrebată ce a pățit, a explicat că a avut atacuri de panică.

Armina Andrei: Mi-e foarte rău.

Reporter: Ți-e rău, de ce?

Armina Andrei: Am avut niște atacuri de panică.

Ulterior, concurenta a vorbit la bonfire despre starea în care se afla și despre cât de greu îi era să stea departe de soțul ei. Armina a susținut că nu se poate adapta vieții din vilă și că întreaga experiență o copleșește.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc (…) Băieții sunt ok, am încercat să comunic cu fiecare, dar nu am ce să comunic, prefer să dorm singură.

Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Nu am crezut că este așa de greu (…) Stau în cameră, nu pot să dorm, mă culc la cinci dimineața, am atacuri de panică (…) Simt că o iau razna în casă (…) Eu nu pot sta fără Marcel, el știu că se adaptează în situații de genul”, a spus Armina Andrei, la bonfire.

VEZI ȘI: Armina, prinsă cu minciuna după bonfire! Cine a spus adevărul despre „teatrul” ei

Armina a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat în Thailanda: ”Mi s-au încleștat mâinile și nu mai puteam să mă mișc”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent! Câte ore a stat la filmări gimnasta de 10 a României
Primele imagini cu Nadia Comăneci la Românii au Talent! Câte ore a stat la filmări gimnasta de 10 a României
De ce s-a „prefăcut” Armina că s-a îmbolnăvit la Insula Iubirii. Momentul care a pus-o pe gânduri: „A vrut să taie răul de la rădăcină”
De ce s-a „prefăcut” Armina că s-a îmbolnăvit la Insula Iubirii. Momentul care a pus-o pe gânduri: „A vrut să taie răul de la rădăcină”
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
A mințit că are problemele medicale! De fapt, Armina a fost DATĂ AFARĂ de la Insula Iubirii. Care este motivul
După ce Maluma a părăsit Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a spus adevărul despre comportamentul lui: „N-am mai văzut așa ceva”
După ce Maluma a părăsit Insula Iubirii, Ionuț Mocăniță a spus adevărul despre comportamentul lui: „N-am mai văzut așa ceva”
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Gandul.ro
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Adevarul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Spania rescrie istoria fotbalului. Ce record au mai bătut elevii lui De la Fuente
Mediafax
Spania rescrie istoria fotbalului. Ce record au mai bătut elevii lui De la Fuente
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile
Click.ro
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Gandul.ro
Scandal amoros cu o fostă șefă din PNL. Liberala își acuză iubitul milionar că a bătut-o, el susține că a cunoscut-o pe un site de escorte: „Era plătită să mă însoțească în vacanțe!”
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.