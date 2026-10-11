De ce nu o suportă Bianca Ghiurcă pe Armina, de fapt. Ce a sesizat „Principesa” înainte de eliminare: „Mai aveam puțin și îi spărgeam dinții”

Război total la Insula Iubirii! Bianca Ghiurcă nu s-a mai abținut și a spus verde-n față ce crede despre Armina, soția lui Marcel. „Principesa” a răbufnit după plecarea concurentei și a explicat de ce nu i-a înghițit nici măcar o secundă atitudinea. Ba chiar a recunoscut că a fost la un pas să-i sară la gât!

Iar reproșurile nu s-au oprit aici: Bianca susține că Armina s-a plâns de oboseală și de probleme de sănătate, deși comportamentul ei din vilă i-a ridicat mari semne de întrebare.

De ce nu o suportă Bianca Ghiurcă pe Armina

Soția Prințului Marco a povestit, într-un testimonial difuzat în ediția de sâmbătă, că a fost scoasă din sărite de comportamentul Arminei. Mai mult, Bianca consideră că ea ar fi trebuit să plece din emisiune, nu partenera lui Marcel. „Principesa” a lăsat de înțeles și că Armina i-a copiat comportamentul, Bianca începând să plângă de la primele imagini pe care le-a văzut cu Prințul Marco și Gabriella. În primele zile, aceasta s-a retras pe cameră unde a plâns din tot sufletul, a refuzat să mănânce și a continuat doar să fumeze și să se hidrateze. Ulterior, Nattasha a ajutat-o să treacă peste clipele grele și Bianca Ghiurcă și-a mai revenit.

„A ieșit cu un zâmbet afară, când a auzit că pleacă, că mai aveam puțin și îi spărgeam dinții. Că, vorba vine, te simți rău, rău, dar ai ieșit mândră. De aia m-am și retras în cameră. Nu (n.r. nu și-a luat la revedere de la Armina), nu simțeam nevoia. Nici nu mă interesează.

Nu mai pot eu de plecarea ei, când știam că trebuie să plec eu, nu ea, că ea a băgat pâine cu ciocolată până s-a spart și zicea că nu mănâncă, că nu doarme. Lasă-mă, ca la 22:00 era în pat. Dar nu, vor vedea, vor auzi și își va da cu părerea lumea dacă a fost corect ce a făcut”, a mărturisit Bianca Ghiurcă în cadrul unui testimonial în ediția de sâmbătă.

De aici a pornit, de fapt, toată tevatura. Armina a spus că nu se simte bine, că nu reușește să doarmă și să mănânce și că distanța față de Marcel o afectează puternic. Numai că Bianca Ghiurcă nu a fost singura care a pus la îndoială explicațiile concurentei.

Bianca Iotu și Claudia Ion au comentat și ele declarațiile soției lui Marcel, după ce aceasta s-a plâns că este epuizată. Cele două au atras atenția asupra diferențelor dintre ce povestea Armina la bonfire și ce spusese anterior despre orele de somn.

Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore… Claudia Ion: Dar e obosită. Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Așadar, în vila fetelor, povestea cu nopțile nedormite nu a convins pe toată lumea. Iar Bianca Ghiurcă a fost cât se poate de clară: din punctul ei de vedere, Armina nu ar fi trebuit să plece în locul ei.

Armina a avut un atac de panică

Înainte de confruntare, Armina a plecat de pe plajă, spunând că i s-a făcut rău. Întrebată ce a pățit, a explicat că a avut atacuri de panică.

Armina Andrei: Mi-e foarte rău. Reporter: Ți-e rău, de ce? Armina Andrei: Am avut niște atacuri de panică.

Ulterior, concurenta a vorbit la bonfire despre starea în care se afla și despre cât de greu îi era să stea departe de soțul ei. Armina a susținut că nu se poate adapta vieții din vilă și că întreaga experiență o copleșește.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc (…) Băieții sunt ok, am încercat să comunic cu fiecare, dar nu am ce să comunic, prefer să dorm singură. Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Nu am crezut că este așa de greu (…) Stau în cameră, nu pot să dorm, mă culc la cinci dimineața, am atacuri de panică (…) Simt că o iau razna în casă (…) Eu nu pot sta fără Marcel, el știu că se adaptează în situații de genul”, a spus Armina Andrei, la bonfire.

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