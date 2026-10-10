Armina, prinsă cu minciuna după bonfire! Cine a spus adevărul despre „teatrul” ei

Armina, prinsă cu minciuna după bonfire! Cine a spus adevărul despre „teatrul” ei
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Armina. Sursa Colaj CANCAN
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Armina Andrei a fost prinsă cu minciuna după ultimul bonfire! A plâns, s-a văitat că nu mai poate fără Marcel, că nu doarme, nu mănâncă și că simte că o ia razna pe insulă. Numai că declarațiile ei au fost întoarse pe toate părțile, iar unele detalii nu prea se mai pupă!

Armina a susținut că nopțile nedormite și starea de rău au ajuns s-o doboare. Numai că, potrivit celor povestite la bonfire, în zilele anterioare ar fi declarat că dormise ore bune. Diferența a fost suficientă pentru ca povestea ei să fie pusă sub lupă.

Armina Andrei, prinsă cu minciuna!

Colegele ei, Bianca Iotu și Claudia Ion, au acuzat-o pe Armina că minte! Cele două nu înțeleg cum se plânge soția lui Marcel de epuizare și de nopți nedormite, în condițiile în care își petrece mare parte din timp în pat.

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Bianca Iotu: Bă, dar chestia asta cu… Ai dormit 12 ore ieri, doar ce ai zis la alegerile de date că ai dormit 11 ore…

Claudia Ion: Dar e obosită.

Bianca Iotu: Mănânci în fiecare zi. Ieri, la alegerea de date, a zis că a dormit 11 ore. Cu altă zi înainte, la fel, s-a lăudat că s-a culcat devreme și că a dormit 8-9 ore.

Armina, Bianca și Claudia

Armina, Bianca și Claudia. Sursa Social media

Cu puțin timp înainte de confruntare, Armina ar fi plecat de pe plajă, spunând că i s-a făcut rău. Întrebată ce a pățit, concurenta a vorbit despre atacuri de panică.

Armina Andrei: Mi-e foarte rău.

Reporter: Ți-e rău, de ce?

Armina Andrei: Am avut niște atacuri de panică.

„Am avut și un atac de panică”

La bonfire, Armina și-a spus oful și a descris o experiență care o epuizează atât fizic, cât și emoțional. Concurenta a mărturisit că nu se poate adapta și că îi este foarte greu să stea departe de soțul ei.

„Nu sunt bine, mi-e foarte rău. Nu pot să dorm, nu pot să mănânc, nu mă integrez deloc. Am încercat să mă integrez și nu pot. Sunt foarte copleșită, sunt extenuată (…) Recent am avut și un atac de panică. Nu îmi găsesc locul deloc (…) Băieții sunt ok, am încercat să comunic cu fiecare, dar nu am ce să comunic, prefer să dorm singură.

Simt că îmi stric sănătatea aici, sunt atât încărcată din toate punctele, nu reușesc să stau fără Marcel aici. Nu am crezut că este așa de greu (…) Stau în cameră, nu pot să dorm, mă culc la cinci dimineața, am atacuri de panică (…) Simt că o iau razna în casă (…) Eu nu pot sta fără Marcel, el știu că se adaptează în situații de genul”, a spus Armina Andrei, la bonfire.

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