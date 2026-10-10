De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt. A spus adevărul după ce l-a văzut pe Maluma cu Frankie

Tensiunile au atins un nou nivel pentru Armina Andrei la Insula Iubirii, după ce concurenta a urmărit imagini noi cu soțul ei, Marcel Andrei, inclusiv secvențe în care acesta apare alături de ispita Frankie.

Vizibil afectată de ceea ce a văzut în cadrul ceremoniei focului, Armina a mărturisit că i-a fost greu să privească anumite momente și că emoțiile au copleșit-o.

Maluma de la Insula Iubirii, văzut cu Frankie

În imaginile difuzate, Marcel Andrei a discutat despre problemele existente în căsnicia lor și a recunoscut faptul că relația traversează o perioadă dificilă. Armina a reacționat spunând că este conștientă de neînțelegerile care au existat între ei, însă nu se aștepta ca soțul să vorbească public despre sentimentele sale în acest mod.

Mai mult decât atât, concurenta a fost pusă față în față și cu imaginile în care Marcel petrece timp în compania lui Frankie, inclusiv la ședința foto realizată pe plajă și în piscină.

Pe măsură ce videoclipurile rulau, Armina a părut din ce în ce mai afectată, iar la un moment dat a cerut să nu le mai urmărească. În continuare, aceasta a mărturisit motivul adevărat pentru care a acceptat testul din Thailanda: se pare că Maluma este cel care a insistat să meargă în cuplu la Insula Iubirii.

De ce a mers Armina la Insula Iubirii, de fapt

„Testul este pentru el, să se testeze, să facă ce vrea el. Au fost niște neînțelegeri între noi, dar el zice că s-a stins așa focul (…) Dacă a trebuit să vină la Insula iubirii pentru asta, scuză-mă pe mine, nu vreau să zic mai multe. Dacă el atât a considerat să vorbească la televizor și să facă chestiile astea… Și-a exprimat public (n.r. un of) (…) Prin faptul că el a zis chestia asta la televizor, pentru mine e prea mult, e prea mult. Eu nu am ofuri de genul ăsta. Eu știu ce simt, nu trebuia să mă târască până aici, eu știu ce simte”, a declarat Armina Andrei.

Momentul a devenit și mai emoționant după ce aceasta a solicitat o scurtă pauză. După ce s-a îndepărtat de zona ceremoniei, concurenta nu și-a mai putut stăpâni emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Vizibil copleșită de situație și de imaginile pe care le văzuse cu puțin timp înainte, Armina Andrei a mărturisit că îi este extrem de greu să gestioneze tot ceea ce se întâmplă în competiție. Echipa emisiunii a intervenit pentru a o liniști în acele momente dificile. Armina a cerut pauză în timpul bonfire-ului, moment în care s-a ridicat și a mers pe plajă, unde a avut un atac de panică și a fost asistată de echipa de producție a emisiunii.

„Nu mai pot, nu. Simt că mor, nu mai pot”, a spus concurenta, printre lacrimi.

CITEŞTE ŞI: Marcel a divorțat de Armina după Insula Iubirii?! Detaliul care „dezahardează” tot ce credeam ca știm

Trio-ul Marcel, Armina & Jaguarul, complot ireal la Insula iubirii. Familia Andrei ar fi mers mână în mână cu George, care avea iubită acasă