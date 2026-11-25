La doi ani de la moartea lui Gabriel Cotabiță, unul dintre cei mai buni prieteni ai regretatului artist a făcut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, mărturisiri cutremurătoare despre ultima perioadă din viața acestuia. Ionuț Ruscior, membru al trupei Publika, a povestit că solistul formației VH2 ajunsese să nu mai poată urca nici măcar scările fără să fie ajutat. Mai mult, ne-a dezvăluit și care a fost ultima dorință a cântărețului. Puțini sunt cei care știu că aceasta are legătură cu Mugurel Vrabete, basistul formației Holograf.

Au trecut doi ani de când Gabriel Cotabiță s-a stins din viață, însă golul pe care l-a lăsat în sufletele prietenilor săi este la fel de mare. Cei care i-au fost aproape au povestit cum au fost ultimele clipe din viața marelui artist. Ei au dezvăluit și detalii neștiute despre omul Gabriel Cotabiță, dincolo de lumina reflectoarelor. Puțini dintre fani au cunoscut această latură a cântărețului care a făcut istorie cu piese precum „Domnișoară, nu pleca”, „Raiul e pe pământ” și „Prima iubire și ultima”.

Se pare că „Raiul e pe pământ” n-a fost doar o piesă, ci un adevărat stil de viață pentru solistul trupei VH2. Apropiații au mărturisit că Gabriel Cotabiță a fost un om unic și că nu vor uita niciodată talentul, bunătatea și energia cu care îi molipsea pe cei din jur.

„Nu mai putea nici măcar să urce scările”

Ionuț Ruscior a povestit, pentru CANCAN.RO, că regretatul cântăreț își deschidea cu greu sufletul și că nu acorda oricui încrederea sa. Solistul trupei Publika a mai dezvăluit că, în ciuda notorietății de care se bucura, bunul său prieten trata pe toată lumea de la egal la egal.

Prietenul lui Gabriel Cotabiță a făcut mărturisiri dureroase despre perioada de dinaintea morții artistului. Ionuț Ruscior a povestit că regretatul cântăreț trecea prin momente extrem de dificile și că ajunsese să nu mai poată urca nici măcar scările fără ajutor. Solistul trupei Publika a dezvăluit și care a fost ultima dorință a bunului său prieten. Cotabiță își dorea să iasă cu el și cu regretatul basist al formației Holograf, Mugurel Vrabete, la restaurantul lor de suflet de la Universitate. Din păcate, artistul nu a mai apucat să se bucure de acea întâlnire!

„S-au împlinit doi ani de la plecarea pe altă scenă a lui Gabriel Cotabiță. Prietenia noastră datează din 1998, de când am participat cu trupa VIP la Festivalul Mamaia, iar Gabi a câștigat trofeul. I-a plăcut mult ceea ce cântam atunci și i-am atras atenția. El a fost un om foarte cald, mai ales dacă simțea că rezonează cu tine din punct de vedere muzical. Ne vedeam des la mine acasă, stăteam la un grătar și discutam ca doi copii despre muzică. Am petrecut multe momente emoționante împreună, dar își deschidea sufletul doar dacă avea încredere totală în tine. Nu m-a tratat niciodată cu superioritate, discutam de la egal la egal. Am și cântat împreună pe câteva scene. În ultimii ani de viață i-a fost foarte greu, mai ales după ce a ieșit din spital. Îl ajutam să urce treptele ca să ajungă în casă. Ultima mea discuție cu el a fost de ziua lui. Se mutase deja din București, dar m-a impresionat faptul că încă ținea minte orice număr de telefon. Atunci mi-a zis: «Vreau să merg cu tine și cu Mugurel Vrabete la The Pub, de la Universitate, unde vă întâlniți voi în fiecare marți». Din păcate, Gabi n-a mai apucat să vină. Îmi pare rău că nici Mugurel nu mai este printre noi”, a povestit Ionut Ruscior pentru CANCAN.RO.

Melodia pe care n-a mai apucat să o lanseze

Publicația noastră a luat legătura și cu Crina Matei, care a avut o relație de prietenie extrem de apropiată cu Gabriel Cotabiță. Cu mult dor în suflet, artista ne-a dezvăluit că cei doi urmau să lanseze o piesă împreună, însă, din păcate, moartea cântărețului le-a spulberat acest vis. Crina Matei a mărturisit că va păstra toată viața în telefon melodia pe care a realizat-o alături de solistul trupei VH2 și că nu va uita niciodată personalitatea complexă a omului care i-a fost atât de drag.

„Vorbisem cu el la telefon, de ziua lui de naștere, ca întotdeauna. Povesteam despre piesa pe care o înregistrasem împreună și pe care nu am mai apucat să o lansăm. O păstrez în telefon, într-un folder. Ne-ar trebui mult timp să povestim despre ce personalitate complexă era Gabi, ce cultură avea, în câte domenii putea purta discuții aprofundate, dar mai ales câtă filmografie parcursese. Cine l-a cunoscut știe bine cât de fascinantă era natura lui umană și despre câte lucruri puteai vorbi ore în șir cu el”, a spus Crina Matei pentru CANCAN.RO.

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