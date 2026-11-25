O profesoară de chimie din Baia Mare a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, după ce a umilit un elev de 13 ani în fața colegilor săi. Băiatul și-a pus capăt zilelor două săptămâni mai târziu.

Incidentul s-a petrecut în februarie 2022, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” din Baia Mare. În timpul unei ore de chimie, băiatul a fost scos la tablă, însă nu a reușit să răspundă la întrebările cadrului didactic. Profesoara le-ar fi cerut colegilor acestuia să aducă popcorn la următoarea oră, când elevul urma să fie ascultat din nou.

Magistrații au reținut că femeia i-a pus pe ceilalți copii să se amuze pe seama colegului lor. Băiatul a fost profund afectat de cele întâmplate și a început să plângă după ce s-a întors în bancă.

Elevul le-a povestit părinților despre incident, iar tatăl acestuia a mers la școală pentru a discuta cu diriginta și cu profesoara de chimie.

Pe 15 februarie 2022, copilul a fost găsit fără viață, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Profesoara a fost condamnată, dar continuă să predea

La mai bine de patru ani de la moartea copilului, prima sentință în acest dosar a fost pronunțată pe 16 octombrie 2026.

Instanța a condamnat-o pe profesoara de chimie la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Femeia a fost obligată și la plata unor despăgubiri morale în valoare de 20.000 de euro către părinții copilului, precum și la efectuarea a 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Judecătorii au apreciat că atitudinea profesoarei a contribuit semnificativ la trauma suferită de elev, dar nu au ajuns la concluzia că între incidentul din școală și moartea copilului ar fi existat o legătură directă.

Hotărârea a fost atacată în apel, iar dosarul urmează să fie judecat de magistrații de la Curtea de Apel Cluj.

Între timp, profesoara continuă să își desfășoare activitatea la aceeași unitate de învățământ. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a solicitat documente conducerii școlii și analizează posibilitatea suspendării cadrului didactic de la cursuri.

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