După ce Gabriella și Prințul Marco au căzut în „păcat”, concurenții și ispitele din vila fetelor s-au împărțit în două tabere. Ispita Daniela este una dintre cele care nu s-a ferit să își exprime antipatia față de schimbările de dispoziție și instabilitatea emoțională ale Prințului.

Prințul Marco și Gabriella au fost personajele principale din sezonul aniversat X al emisiunii Insula Iubirii. Cei doi s-au apropiat rapid, iar în cele din urmă s-au îndrăgostit. Cu ajutorul producției de la Antena 1, cei doi au bifat prima partidă de amor din acest sezon, după ce au avut ocazia să petreacă 24 de ore împreună, în cadrul unui „date romantic” special.

Ulterior, Gabriella le-a povestit fetelor ceea ce s-a întâmplat, dar și faptul că este îngândurată din cauza comportamentului rece al Prințului, care s-a îndepărtat de ea după ce a aflat că soția sa îl iartă pentru că a „călcat strâmb”. Discuția dintre cele două a avut loc după ceremonia focului în care Prințesa Bianca și Gabriella s-au întâlnit în cadrul unei confruntări „fulger” la ceremonia focului. Cea care a încercat să îi ridice moralul a fost ispita Daniela, care și-a exprimat dezaprobarea față de atitudinea lui Marco, dorind să o facă pe Gabriella să conștientizeze că nu merită să facă niciun compromis pentru un astfel de bărbat.

Daniela: Vrei să trăiești cu cineva care acceptă așa ceva? Vrei? Ești și tu cine ești! Gabriella: Nu, nu vreau să trăiesc așa ceva, dar acum mă dezamăgește gândul acesta.

Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Marco

Povestea celor doi continuă să fie la fel de controversată și după terminarea filmărilor. După ce imaginile de pe Insulă au demonstrat că apropierea lor a depășit de mai multe ori limitele unei simple relații, cei doi se „înțeapă” acum în mediul online. Întoarsă în Spania de două săptămâni, după o perioadă petrecută în România, Gabriella a reacționat la postarea Prințului Marco. Bruneta a publicat pe TikTok un videoclip filmat în România, în compania ispitei Rebecca Toma. Însă nu imaginile au atras cel mai mult atenția, ci versurile alese pentru clip, care par să facă trimitere la situația ei cu Marco.

„Orice golan are slăbiciunea lui / A mea e brunetă și are ochii căprui”, este mesajul care însoțește videoclipul publicat de Gabriella.

La rândul său, după prima noapte de amor cu Gabriella, Marco a posta tîn mediul online un videoclip realizat cu inteligența artificială în care apare pe terenul de fotbal și marchează un gol, lăsând să se înțeleagă că experiența de la Insula Iubirii a reprezentat pentru el doar o performanță, sugerând că a mai înscris un „gol”.

Câți bani ar fi primit Narcis, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Bianca Iotu? Gabriella a luat 10.000€ „primă de obiectiv” pentru Prinț

Detaliul sesizat de puțini. Cele 2 cuvinte prin care Radu Vâlcan a umilit-o pe Bianca Ghiurcă în fața Gabriellei, la bonfire. Soția lui Marco a rămas fără cuvinte