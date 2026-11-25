În ultima perioadă, internatul este împânzit de teorii și speculații referitoare la relația de iubire dintre Ionuț Mocăniță și Andrușca. Cei doi au rămas împreună după terminarea filmărilor din Thailanda, iar relația lor pare să se îndrepte spre un viitor cât se poate de solid. În spațiul public au apărut informații despre faptul că cei doi s-ar fi logodit și că urmează să devină părinți.

Apropierea dintre Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca a fost una cât se poate de discretă (sau cel puțin așa și-au dorit să pară). În timpul filmărilor de la Insula Iubirii, concurentul s-a ținut departe de cea pentru care simțea o atracție fizică, însă nu până la final. După ce Claudia Ion s-a îndrăgostit de pilotul Eduard și a aruncat în foc colierul care simboliza relația cu iubitul ei, Mocăniță a renunțat să își mai reprime sentimentele și a început să se apropie din ce în ce mai mult de Andrușca.

Pentru că avea o imagine de protejat în fața camerelor de filmat, Mocăniță a recunoscut de mai multe ori în timpul emisiunii că își înfrânează pornirile pasionale în fața Andrușcăi, limitându-se astfel la gesturi simple până la o ultimă discuție cu Claudia Ion.

După terminarea filmărilor din Thailanda, povestea lor a continuat în România. Potriviti informațiilor din spațiul public, cei doi au plecat împreună de la Insula Iubirii, iar recent, CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini exclusive cu cei doi, în timp ce se aflau în parcarea unui supermarket din Capitală. După ce povestea lor s-a conturat în fața publicului, în mediul online au început să circule teorii potrivit cărora cei doi s-ar fi logodit și urmează să devină părinți.

„O alocație în plus”

Internetul a sărit în aer, iar comentariile utilizatorilor au fost pe măsura speculațiilor. Cu umorul caracteristic românilor, cei mai mulți dintre ei au ironizat relația celor doi. Vă prezentăm o parte dintre comentariile acestora: