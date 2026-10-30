Ionuț Mocăniță și Andrușca nu se mai ascund! Dovada că cei doi formează un cuplu după Insula Iubirii. Imaginile care spun tot

Insula Iubirii nu este doar despre relații puse la încercare, lacrimi, gelozii și despărțiri cu scântei. Uneori, experiența din Thailanda vine la pachet și cu povești de dragoste neașteptate, care continuă și după ce camerele de filmat se opresc. Iar când vine vorba despre Ionuț Mocăniță și Andrușca, lucrurile par să fi evoluat dincolo de ceea ce s-a văzut momentan pe micul ecran! CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini exclusive cu cei doi.

Când vine vorba despre „Insula Iubirii”, nici măcar întoarcerea în România nu pare să pună punct tuturor poveștilor începute în Thailanda. Dimpotrivă! Unele abia încep să prindă contur, iar protagoniștii ajung să le dea apă la moară curioșilor. CANCAN.RO a intrat în posesia unor imagini cu Ionuț Mocăniță și Andrușca.

Ionuț Mocăniță și Andrușca, surprinși împreună

Potrivit imaginilor primite pe pont@cancan.ro, Ionuț Mocăniță și Andrușca s-au întâlnit în Pipera, în parcarea Kaufland. Mocăniță ar fi venit cu propria mașină pentru a o lua pe ispita de la „Insula Iubirii” după o sesiune de cumpărături casnice.

Din fotografii obținute de CANCAN.RO, se vede că cei doi se simt foarte confortabil unul în preajma celuilalt, iar pentru această escapadă, participanții de la „Insula Iubirii” au optat pentru ținute lejere. Andrușca a renunțat chiar și la machiaj, iar zâmbetele largi ale celor doi lasă impresia că se simt foarte bine împreună.

Povestea dintre Ionuț Mocăniță și Andrușca a început să se contureze spre finalul experienței de la reality show-ul de la Antena 1, când cei doi s-au apropriat tot mai mult. Iar ceea ce va părea inițial, o conexiune apărută pe parcurs în decorul exotic al emisiunii va continua și după revenirea în țară.

Conform informațiilor publicate de CANCAN.RO, despre cei doi, aceștia ar fi plecat împreună de la bonfire-ul final și ar fi decis să dea o șansă poveștii lor. Ba chiar există indicii că relația lor ar fi trecut deja la următorul nivel. Cei doi au alimentat speculațiile în mediul online, după ce au apărut împreună în live-uri pe TikTok, realizate din aceeași locuință. (VEZI AICI) Iar noile imagini pe care vi le-am arătat, confirmă și mai mult relația dintre concurent și ispită.

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