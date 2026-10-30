I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Ce oferă pentru 16 euro lunar

I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Ce oferă pentru 16 euro lunar
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Mira, concurenta care a venit la Insula Iubirii 2026 alături de iubitul ei, Ian, continuă să atragă atenția în mediul online. După ce prezența sa în emisiunea de la Antena 1 a stârnit numeroase discuții, noi detalii despre activitatea brunetei de pe rețelele de socializare au ieșit la iveală.

Participarea la unul dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România pare să-i fi adus Mirei și mai multă vizibilitate în mediul online. Concurenta a intrat în competiție împreună cu Ian, partenerul alături de care a decis să își testeze relația în Thailanda. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, însă apariția lor în fața camerelor de filmat a făcut ca povestea de cuplu să ajungă rapid în atenția publicului.

I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026

Dincolo de momentele surprinse în cadrul emisiunii, Mira are și o activitate online care îi poate aduce venituri suplimentare. Mai exact, bruneta deține un profil pe OnlyFans, platformă cunoscută pentru conținutul exclusiv disponibil contra cost. Pagina sa este promovată printr-o descriere scurtă, în care sunt menționate fotografii și videoclipuri personalizate, iar accesul la acestea este condiționat de achitarea unui abonament.

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29 poze

Mira/foto: Instagram

Abonamentul lunar este de 16 dolari. Astfel, persoanele interesate să îi urmărească materialele trebuie să achite această sumă în fiecare lună pentru a avea acces la conținutul rezervat abonaților.

Există însă și variante pentru cei care preferă să plătească în avans. Mira pune la dispoziție două pachete cu reduceri, prin care utilizatorii pot beneficia de un preț mai avantajos dacă aleg o perioadă mai lungă de abonare.

Prima ofertă este valabilă pentru trei luni și include o reducere de 30%. În loc să plătească prețul standard pentru fiecare lună, utilizatorii achită în total 33,60 dolari. Cea de-a doua variantă presupune un abonament pentru șase luni, pentru care reducerea ajunge la 40%. În acest caz, costul total este de 57,60 dolari.

Descrierea profilului este una sugestivă. Mira își invită urmăritorii să se distreze și menționează că pune la dispoziție fotografii și videoclipuri mai „deochiate”. Conținutul este destinat persoanelor care aleg să plătească pentru accesul la pagina sa.

VEZI ȘI: Ian îl atacă pe George Jaguarul, după ce Mira a căzut în ispită: ”Pleca flămând dacă nu venea ea”

Încă un sărut la Insula Iubirii. Am aflat cine cade în ispită episodul următor

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