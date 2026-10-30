Valerie Lungu a vrut să își anuleze nunta! Cum a traumatizat-o experiența Asia Express: „Ne-a afectat foarte mult”

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Participarea la Asia Express s-a dovedit a fi o experiență mult mai dificilă decât și-ar fi imaginat Valerie Lungu. Deși aventura din competiție a venit la pachet cu provocări, momente intense, întâlniri neașteptate și amintiri pe care nu le va uita prea curând, adevăratul șoc pentru concurentă a venit abia după încheierea filmărilor. Întoarcerea la viața obișnuită nu a fost deloc ușoară, iar reacțiile publicului au avut un impact puternic asupra stării sale emoționale.

Vedeta a traversat o perioadă extrem de complicată, în care lucrurile au ajuns într-un punct în care inclusiv planurile de nuntă au fost puse sub semnul întrebării. Experiența televizată, care ar fi trebuit să reprezinte o amintire frumoasă în parcursul său personal și profesional, s-a transformat într-o lecție dificilă despre expunerea publică, presiunea comentariilor din mediul online și felul în care imaginea unei persoane poate fi percepută diferit de telespectatori.

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Valerie Lungu, afectată profund de reacțiile publicului după Asia Express

Pentru Valerie Lungu, perioada de după Asia Express a fost una dintre cele mai dificile. Concurenta nu s-a așteptat ca participarea la emisiune să genereze atât de multe reacții negative și nici ca acestea să o afecteze într-o asemenea măsură. Dacă în timpul filmărilor relațiile dintre participanți erau diferite, iar atmosfera dintre echipe era una în care se putea construi o apropiere, lucrurile s-au schimbat considerabil după difuzarea imaginilor la televizor.

Odată ajunsă acasă, Valerie a fost nevoită să se confrunte cu o realitate pe care nu o anticipase. Comentariile răutăcioase, criticile și mesajele primite din partea unor telespectatori au început să își pună amprenta asupra stării sale psihice. Diferența dintre felul în care se percepea în timpul experienței și imaginea care ajunsese la public a fost greu de acceptat.

Mai mult decât atât, nu doar ea a resimțit efectele acestei perioade. Și soțul său a trecut printr-un moment dificil, cei doi fiind nevoiți să gestioneze împreună presiunea venită din exterior. Situația a devenit atât de apăsătoare, încât Valeria a ajuns să se gândească inclusiv la anularea nunții. Planurile pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor au fost afectate de starea emoțională în care se aflau.

De ce a luat în calcul anularea nunții

În spatele imaginilor difuzate la televizor s-a aflat o realitate pe care telespectatorii nu au putut să o vadă în întregime. Valerie și partenerul său au fost nevoiți să facă față unei perioade în care emoțiile negative și reacțiile celor din jur au devenit greu de gestionat.

Participarea la un format atât de urmărit presupune o expunere considerabilă, însă consecințele acesteia nu sunt întotdeauna vizibile imediat. În cazul Valeriei, impactul a fost resimțit mai ales după ce emisiunea a început să fie urmărită de public. Felul în care anumite momente au fost prezentate și interpretate a contribuit la apariția unor reacții care au surprins-o.

„Voiam să-mi anulez și nunta, adică a fost foarte depresiv. Am fost eu depresivă, a fost și soțul meu depresiv, deci chiar am fost dincolo de orice chestie normală, pentru că ne-a afectat foarte mult, știind că noi acolo am fost complet altfel, ne înțelegeam foarte bine cu celelalte echipe și am rămas puțin șocați. Dar, cu timpul, ne-am obișnuit. Te obișnuiești și cu hate-ul ăla, la un moment dat.

Așa este. Într-adevăr, trebuie să înțeleagă telespectatorii că se iau momentele cele mai bune. Pentru că ce se caută dintr-o emisiune? Audiență.”, a spus Valerie Lungu.

VEZI ȘI: Ți se rupe sufletul! De ce nu a primit Valerie Lungu o scrisoare de la familie la Asia Express: „Ai dat puțini bani?”

Avem dovada că Valerie Lungu a trișat în cursa pentru Ultima Șansă și trebuia descalificată de la Asia Express. Acuzații dure aduse postului Antena 1

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