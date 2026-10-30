Andrew l-a ”pulverizat” pe Narcis. După acuzațiile de violență de la Insula iubirii, fosta ispită l-a ironizat dur

Narcis Bujor și Andrew au fost colegi în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii/ sursă foto: captură video/ Antena1
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Scandalul dintre Andrei Vasile alias Andrew și Narcis Bujor continuă. Cei doi au participat ca ispite în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, însă prietenia lor a ajuns acum să fie ironizată puternic în mediul online. Cel care a aprins fitilul fost Andrew, care l-a acuzat pe Narcis că l-a agresat fizic pe Dan Dumitraș, fosta ispită, în finala din sezonul trecut. 

În apărarea sa, Narcis Bujor a ținut să clarifice zvonurile răspândite de Andrew, menționând că în timpul filmărilor din sezonul 9 de la Insula Iubirii nu au existat episoade tensionate, amenințări sau alte incidente între el și colegul său, Dan Dumitraș. De remarcat este un lucru: Narcis s-a raportat strict la perioada filmărilor din emisiune, nicidecum la evenimentele ulterioare, agresiunea de care a fost acuzat având loc abia după revenirea ispitelor în România.

Narcis: „În emisiune nu a existat nimic de amenințări, nimic de bătaie, nu ne-am amenințat între noi că ne batem. Au fost conversații civilizate, dar la care uneori s-a mai sărit calul…”

Andrew a fost ispită în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii/ sursă foto: Antena 1

Intervenția lui Narcis a ajuns și la urechile lui Andrew, care nu s-a abținut și l-a ironizat puternic pe fostul său coleg. Acesta a realizat un colaj video în care a suprapus declarațiile amândurora, demontând spusele lui Narcis și luându-l peste picior într-un mod extrem de acid.

Andrew: „În primul rând, nenea Narcis are perfectă dreptate. Acolo în emisiune nu au fost amenințări, nu s-a înjunghiat nimeni, nu s-a lovit nimeni. Domnul Narcis a fost absolut civilizat, noi ne-am uitat la Acasă TV, nu ne-am uitat la Insula Iubirii, nu s-a dat cu pumnul în ochi, nu s-a dat cu cotul în gură, deci totul a decurs normal. Dar când se sare calul, nena Narcis – domnul Narcis – are și el limitele lui.

Narcis: Când se sărea calul, trebuia să se spună, pentru că eu am niște limite peste care nu te las să treci, indiferent cine ești.

Andrew: Și indiferent cine ești, nu contează cine ești, de unde ești, pe cine Ploiești, nenea Narcis nu te lasă niciodată să sari măgaru, pardon, calul.

Narcis: Voi pentru mine sunteți niște tiktokeri, sunteți zero.

Andrew: Iar voi ăștia care comentați în mediul online, pentru mine sunteți radical din zero. Sunteți un fel de videochatiști, pornostarlete, știți cum se zice. Sunteți zero barat cu radical. Stai așa să-mi întind puțin crema, că lucesc prea mult și nu vreau să sclipesc, să fiu un diamant neșlefuit.

Narcis Bujor și Dan Dumitraș au fost ispite în sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii/ sursă foto: Antena 1

Andrew a povestit recent că la finala Insula Iubirii din sezonul trecut, Narcis Bujor l-ar fi agresat fizic pe colegul său, ispita Dan Dumitraș. Acesta l-ar fi lovit un pahar în cap, scene care ar fi avut loc de față cu toată lumea venită să urmărească finala emisiunii la Berăria H din Capitală.

„L-a pus la perete, i-a dat cu un pahar în cap. A venit Dan la mine şi mi-a zis. Da, de faţă cu toată lumea. Nu ştiu cine a văzut, aici nu pot să îmi dau cu părerea, dar eu eram fix lângă ei. Dan era sub şoc! S-a dus Dan la ei să clarifice lucrurile, pentru că el era foarte confuz… El voia doar să rezolve problema cu ei, pentru că îl deranjează. Nu pot spune eu cum suferă Dan.

Dan a încercat să vorbească şi cu Teo, şi cu Narcis, iar Narcis l-a pus la perete. I-a vorbit foarte urât. Faza cu paharul s-a întâmplat chiar înainte să îl pună la perete, din ce mi-a zis Dan, eu partea cu paharul nu am văzut-o. Era un pahar de shot, nu s-a spart în capul lui. I-am zis lui Dan că voi povesti aici, a vorbit şi el la Cluj cu nişte avocaţi deja’, a declarat el la CANCAN pe Insulă.

Se pare că ispita Andrew nu a putut trece peste conflictul care s-a iscat anul trecut după terminarea filmărilor și le-a declarat, din nou, război lui Narcis, dar și lui Cătălin Brînză. Fosta ispită din sezonul 9 are de gând să răscolească trecutul celor doi și să scoată la iveală detalii nespuse despre trecutul celor doi foști prieteni – vezi AICI.

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