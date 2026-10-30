Vedetele de la Insula Iubirii făcute praf: „Claudia e din zona femeilor care își doresc să-și arate corpul și să-l vândă. Armina a luat plasa de țânțari și a pus-o pe ea”

Vedetele s-au întrecut în apariții spectaculoase la petrecerea VIVA! de aseară, unde eleganța și extravaganța au fost la ele acasă. Evenimentul a venit cu un dress code special, „A Touch of Gold”, care le-a provocat pe vedete să integreze accente aurii în ținutele alese. Însă cât de bine au respectat invitații cerințele vestimentare și cine a reușit să impresioneze prin alegerile făcute? Aflăm în exclusivitate pentru CANCAN.RO de la designerul Florin Bureșcu, care a analizat aparițiile ispitelor și ale foștilor concurenți de la „Insula Iubirii”.

De la ținute atent construite, până la combinații vestimentare îndrăznețe, invitații au încercat să atragă toate privirile. Croielile, accesoriile și detaliile alese au făcut diferența, însă respectarea dress code-ului nu a fost singurul criteriu de care s-a ținut cont. Stilul, bunul gust și felul în care fiecare și-a pus în valoare apariția au intrat, la rândul lor, în analiza specialistului. Cum au arătat, de fapt, vedetele serii și ce a avut de spus designerul despre fiecare apariție, vedem în continuare.

Florin Bureșcu, verdict dur despre ținutele ispitelor de la petrecerea VIVA!: „Au confundat evenimentul monden cu barul!”

Printre cei prezenți de la „Insula Iubirii” s-au numărat Marcel și Armina, Marian Grozavu, Bianca Dan, Claudia Ion, Sorin Encică și Frankie.

Florin Burescu: Se pare că ispitele confundă cumva evenimentele mondene cu cluburile, barurile și cârciumile pe unde mai merg ele, fie în străinătate, fie în România. Marcel nu este neapărat greșit din punct de vedere cromatic. Pantalonii sunt OK ca lungime și ca formă, dar trebuie să facem cumva diferența între un eveniment monden și, nu știu, momentele în care servim la bar.

La Armina, ce să zic? A luat pânza de țânțari neagră și a pus-o pe ea. Nu se potrivește nimic cu nimic. Pantofii nu au ce căuta acolo și nu avantajează la o astfel de lungime și la o astfel de formă a rochiei. Genul acesta de pantofi nu are ce căuta, iar geanta este ruptă din poveste. Nu știu de unde a adus-o sau cum a găsit-o, pentru că nu are nicio legătură cu ținuta, pe lângă faptul că este aurie în sine. Ele confundă cumva aceste evenimente cu ideea de a fi cât mai sexy, de a arăta cât mai mult, de a da cât mai mult. Nu trebuie să arăți nimic, pentru că, dacă ai un corp frumos, acest lucru se vede și atunci când ești îmbrăcată de sus până jos. Nu ai nevoie de astfel de decolteuri și nici de un machiaj atât de strident. Categoric, este o alegere total neinspirată și total nepotrivită pentru un eveniment ca acesta.

Florin Burescu: Despre ea ce să spun? În momentul în care fața ta are tente vulgare, buzele sunt mult prea mari, sprâncenele prea ridicate, iar machiajul și genele sunt exagerate, nu mai adăuga și un decolteu extraordinar de generos și nici o crăpătură pe picior care urcă până la coapse. Încearcă să aduci un echilibru. În momentul în care alegi toate aceste elemente, este clar că ne duci către zona de clubbing, către zona femeilor care își doresc să-și arate corpul și să-l vândă.

Florin Burescu: Așa e când vii de la piață și te crezi vedetă. În primul rând, vreau să menționez cât de mare se poate titlul: vedetele nu sunt cele care apar o lună la televizor și se dezbracă și se pupă. Vedete sunt cele care au realizat multe lucruri. În momentul în care vii îmbrăcat într-o pereche de jeanși, ai uitat să te închei și la șireturi, ai toflosit jeanșii acolo, e și vreun înalt să-ți permită să bagi jeanșii în ghete. Nu este cazul. În geacă de blugi și cu tricou la un eveniment de seară. În primul rând, nu ai arătat respect pentru oameni, în al doilea rând, e totul greșit. Lungimea blugilor, total greșită. Încălțările purtate astfel, niciodată! Astfel de încălțări se poartă la training. Puteai să mergi cu ele la sală, nicidecum aici. Ce să mai zic? Și geaca este lungă, mânecile sunt mult prea lungi, zici că este Piticot. Cum se numește ăla din «Albă ca Zăpada», piticul? Nu știu cum se numește. Exact asta este senzația mea: un om fugit la piață să cumpere pâine, cu ce a găsit la îndemână, dar ar trebui hainele aruncate, să nu le mai țină nici în garderobă.

Florin Burescu: Trebuie să înțelegeți un lucru, băieților și fetelor. Dacă aveți un corp frumos, asta nu înseamnă că trebuie să vă dezbrăcați, să vă mulați, să vă arătați tot ce trebuie să țineți pentru voi. Este foarte bine, știm cu toții că sunteți lucrați, că sunteți frumoși la corp. Rămâneți acolo. Nu vii în pulover la un eveniment de seară. Mai este și o pereche de pantaloni în care ori ești mulat pe buci, pe gambe și pe coapse. Este urât, este dizgrațios. Nu se mai poartă, nici nu trebuiau să se poarte vreodată variantele acestea. Cum să iei tu portofelul, să-l pui în față, ce, n-ai ce să-ți mărești și pui portofelul să mărești? Este urât. Urât, urât, urât. Iar domnișoara de aici este direct de la cluburile de noapte ale lui Gina Felea. Ceva de neimaginat! Știm că vreți să vă vindeți trupul, dar încercați să vă vindeți un pic și inteligența. Dacă tot aveți, lăsați trupurile alea, vindeți-le acolo unde vă faceți bani. Urât arată totul, mi se pare că este dus în zona aceea de vulgaritate ieftină. Nu vulgaritate, vulgaritate ieftină.

Florin Burescu: O ținută corectă din punct de vedere cromatic, al decenței și al echilibrului, este OK. În schimb, este o rochie de naș, este o rochie de nuntă, nicidecum de un eveniment ca acesta. Bronzul este exagerat, nu știu cu ce creme a dat, cu ce nu a dat, iar machiajul nu este potrivit. În schimb, cred că este mai reușită decât ce am văzut până acum și că, cel puțin, și-a dat silința. A căutat o rochie, a căutat să se aranjeze puțin, să fie un pic mai decentă față de celelalte.

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