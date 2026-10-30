Prințul ”cade” în păcat cu Gabriella, iar noi avem primele imagini. Soțul Biancăi Ghiurcă a călcat strâmb la Insula iubirii

Prințul ”cade” în păcat cu Gabriella, iar noi avem primele imagini. Soțul Biancăi Ghiurcă a călcat strâmb la Insula iubirii
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Prințul Marco pare să fi uitat de promisiunile făcute înainte de plecarea în Thailanda! Soțul Biancăi Ghiurcă a ajuns în centrul atenției după ce apropierea dintre el și ispita Gabriella Barbu a devenit tot mai evidentă. Avem primele imagini care surprind momentele dintre cei doi, iar gesturile lor par să confirme că limitele relației au fost puse serios la încercare. De această dată, nu este vorba despre scene intime, ci despre atingeri, mângâieri și o apropiere care depășește granițele unei simple prietenii.

Participarea lui Marco la Insula Iubirii a fost una dintre cele mai discutate din actualul sezon. Concurentul a atras atenția încă de la început prin comportamentul său, însă interacțiunea cu Gabriella a devenit, treptat, unul dintre cele mai importante puncte ale poveștii sale din Thailanda. În timp ce Bianca încerca să gestioneze emoțiile provocate de separarea de soțul ei, imaginile de pe insula băieților au început să scoată la iveală o latură a relației dintre Marco și ispită pe care soția sa nu și-ar fi dorit să o vadă.

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Prințul ”cade” în păcat cu Gabriella, iar noi avem primele imagini

De-a lungul celor 21 de zile de experiență, Gabriella a reușit să se apropie tot mai mult de concurent. Între cei doi au existat numeroase momente petrecute împreună, conversații și gesturi care au alimentat speculațiile privind o posibilă atracție. Dacă la început interacțiunile puteau părea nevinovate, lucrurile au început să capete o altă turnură pe măsură ce distanța dintre ei s-a micșorat.

Cele mai recente imagini surprind o apropiere fizică între Prințul Marco și Gabriella Barbu. Concurentul și ispita apar în ipostaze tandre, iar gesturile lor indică faptul că relația construită în cadrul emisiunii a depășit nivelul unei interacțiuni obișnuite. Mângâierile și atingerile dintre cei doi au devenit un nou motiv de discuție, mai ales în contextul în care Marco este căsătorit cu Bianca Ghiurcă.

Marco și Gabriella

Mai mult decât atât, Marco pare să fi început să își exprime tot mai deschis atracția față de Gabriella. În timpul interacțiunilor lor, concurentul ajunge să vorbească inclusiv despre dorința de a o săruta pe ispită. O asemenea intenție schimbă perspectiva asupra apropierii dintre cei doi și arată că tentația a devenit tot mai greu de ignorat pentru soțul Biancăi.

„În multe seri mi s-a întâmplat să vreau să o sărut pe Gabriella. Nu mă așteptam niciodată să se întâmple așa ceva”, a spus Marco.

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De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”

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