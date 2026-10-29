Femeie de 45 de ani din Maramureș, împușcată mortal din greșeală. Tragedia a avut loc în timpul unei partide de vânătoare

O femeie din Maramureș a fost ucisă din greșeală în timpul unei partide de vânătoare. Soțul acesteia i-ar fi îndrumat pe vânători unde să tragă, însă ei au confundat ținta, fără să mai verifice. Fiul femeii a găsit trupul neînsuflețit.

O femeie în vârstă de 45 de ani a fost împușcată de un vânător la doar 200 de metri de casa ei din Poienile de sub Munte. Aceasta se ducea să îl ajute pe soțul ei să scoată mașina din noroi, iar în acel moment, un glonț tras de la mică distanță a lovit-o în spate. Vânătorii ar fi văzut în aceeași zonă doi mistreți și au tras fără să verifice ținta, iar apoi au plecat.

Femeie ucisă din neatenție de un vânător

Pentru că au observat acei mistreți, iar soțul femeii ucise i-a îndemnat unde să tragă, vânătorii nu au verificat ținta. Imediat după împușcătură au plecat de la locul faptei fără să știe ce s-a întâmplat, de fapt.

Pentru că totul s-a întâmplat la doar 200 de metri de locuința femeii în vârstă de 45 de ani, fiul ei a auzit împușcătura, însă nu s-a gândit că ar putea fi vorba chiar de mama sa.

Ulterior, speriat că aceasta nu mai ajunge acasă, a plecat în căutarea ei. În acel moment, băiatul a găsit-o căzută la pământ, într-o baltă de sânge, și a dat alarma. Tânărul l-a sunat rapid pe tatăl său să îi spună ce s-a întâmplat cu femeia.

„M-a sunat: «haide sus, că a omorât-o pe mama!» dar cine a omorât-o, nu am înţeles că a început să plângă. Repede am luat jeep-ul şi ea a fost aici”, spune un bărbat, potrivit Observator.

Ce a făcut un vânător, după ce a avut loc tragedia

Atunci când comunitatea a dat alarma, unul dintre vânători s-a întors la locul tragediei. Abia la acel moment și-a dat seama că unul dintre gloanțele lor a ucis-o pe femeie.

Pe de altă parte, președintele asociației de vânătoare a explicat că nu au consumat alcool și toți cei care au asistat la evenimentul nefericit dețineau permis legal de vânătoare.

„A fost o partidă de vânătoare organizată legal. Vânătorii deţinători de arme deţin toate documentele legale, nu au consumat alcool”, spune Florin Tăut, președintele asociației de vânătoare.

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