Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express. Ce a primit de la soțul ei

Mirela Vaida a trăit unul dintre cele mai emoționante momente de când a pornit în aventura Asia Express. Departe de casă, de cei trei copii și de soțul său, prezentatoarea TV a primit o surpriză care a făcut-o să își stăpânească cu greu lacrimile. Alexandru, bărbatul alături de care își împarte viața de peste două decenii, i-a transmis un mesaj de dragoste prin intermediul unei scrisori, în care și-a exprimat dorul și sentimentele pe care le are pentru ea.

Participarea la unul dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune din România a venit cu numeroase provocări pentru Mirela Vaida. Dincolo de probele dificile, de oboseală și de situațiile neprevăzute pe care le întâlnește pe traseu, vedeta trebuie să facă față și dorului de familie. Dacă în mod obișnuit își împarte timpul între proiectele profesionale și viața de acasă, experiența din Asia Express a obligat-o să se desprindă pentru o perioadă mai lungă de oamenii cei mai apropiați.

Mirela Vaida, surprinsă de mesajul de dragoste al soțului

Scrisoarea primită de la Alexandru a avut un impact puternic asupra prezentatoarei, mai ales că cei doi nu au mai fost despărțiți atât de mult timp în cei 21 de ani de relație. Mesajul soțului său i-a reamintit cât de importantă este legătura dintre ei și cât de mult contează sprijinul pe care și-l oferă reciproc, chiar și atunci când distanța îi ține departe unul de celălalt.

Deși este obișnuită să apară în fața camerelor de filmat și să își gestioneze emoțiile în situații diverse, Mirela Vaida nu a putut rămâne indiferentă în fața gestului făcut de partenerul său. Scrisoarea a reprezentat o legătură simbolică între viața pe care o trăiește în competiție și universul familial pe care l-a lăsat în urmă pentru a participa la emisiune.

Alexandru a vorbit despre dificultatea de a se obișnui cu absența soției sale și despre faptul că îi simte lipsa în momentele obișnuite ale zilei. Pentru el, distanța nu înseamnă doar lipsa prezenței fizice a partenerei, ci și absența persoanei cu care este obișnuit să împărtășească experiențele cotidiene. După atâția ani petrecuți împreună, schimbările din rutina familiei sunt resimțite de amândoi.

„Nu credeam că după 21 de ani împreună să mai am ocazia să îți scriu o scrisoare de dragoste și dor, dar iată-ne undeva, tu pe drumul nebun și greu din Asia, eu acasă, încercând să pun în cuvinte gândurile mele către tine. Pentru mine, e groaznică lipsa ta, tot pe tine vreau să te aud la finalul unei zile grele, tot pe tine te caut în drumul meu spre casă. Tu ești primul lucru la care mă gândesc (…) Nu uita că dincolo de distanță și lume, te așteaptă un bărbat care te iubește și te admiră de 21 de ani”, este o parte din scrisoare.

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