Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express. Ce a primit de la soțul ei

Mirela Vaida, în lacrimi la Asia Express. Ce a primit de la soțul ei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Vaida a trăit unul dintre cele mai emoționante momente de când a pornit în aventura Asia Express. Departe de casă, de cei trei copii și de soțul său, prezentatoarea TV a primit o surpriză care a făcut-o să își stăpânească cu greu lacrimile. Alexandru, bărbatul alături de care își împarte viața de peste două decenii, i-a transmis un mesaj de dragoste prin intermediul unei scrisori, în care și-a exprimat dorul și sentimentele pe care le are pentru ea.

Participarea la unul dintre cele mai solicitante show-uri de televiziune din România a venit cu numeroase provocări pentru Mirela Vaida. Dincolo de probele dificile, de oboseală și de situațiile neprevăzute pe care le întâlnește pe traseu, vedeta trebuie să facă față și dorului de familie. Dacă în mod obișnuit își împarte timpul între proiectele profesionale și viața de acasă, experiența din Asia Express a obligat-o să se desprindă pentru o perioadă mai lungă de oamenii cei mai apropiați.

Mirela Vaida, surprinsă de mesajul de dragoste al soțului

Scrisoarea primită de la Alexandru a avut un impact puternic asupra prezentatoarei, mai ales că cei doi nu au mai fost despărțiți atât de mult timp în cei 21 de ani de relație. Mesajul soțului său i-a reamintit cât de importantă este legătura dintre ei și cât de mult contează sprijinul pe care și-l oferă reciproc, chiar și atunci când distanța îi ține departe unul de celălalt.

Deși este obișnuită să apară în fața camerelor de filmat și să își gestioneze emoțiile în situații diverse, Mirela Vaida nu a putut rămâne indiferentă în fața gestului făcut de partenerul său. Scrisoarea a reprezentat o legătură simbolică între viața pe care o trăiește în competiție și universul familial pe care l-a lăsat în urmă pentru a participa la emisiune.

Alexandru a vorbit despre dificultatea de a se obișnui cu absența soției sale și despre faptul că îi simte lipsa în momentele obișnuite ale zilei. Pentru el, distanța nu înseamnă doar lipsa prezenței fizice a partenerei, ci și absența persoanei cu care este obișnuit să împărtășească experiențele cotidiene. După atâția ani petrecuți împreună, schimbările din rutina familiei sunt resimțite de amândoi.

„Nu credeam că după 21 de ani împreună să mai am ocazia să îți scriu o scrisoare de dragoste și dor, dar iată-ne undeva, tu pe drumul nebun și greu din Asia, eu acasă, încercând să pun în cuvinte gândurile mele către tine.

Pentru mine, e groaznică lipsa ta, tot pe tine vreau să te aud la finalul unei zile grele, tot pe tine te caut în drumul meu spre casă. Tu ești primul lucru la care mă gândesc (…) Nu uita că dincolo de distanță și lume, te așteaptă un bărbat care te iubește și te admiră de 21 de ani”, este o parte din scrisoare.

Valerie Lungu, fițe de prințesă ‘made in Chișinău’: „Eu nu duc gunoiul. Alex îl duce. El îmi face plinul, el gătește, el face cumpărăturile.” Care e singurul lucru pe care-l face ea în casă

Cele 4 cuvinte pe care i le-a șoptit Maurice la ureche lui Alex Gîlcă, după ce a fost eliminat de la Asia Express. Anterior, soțul Valeriei Lungu îl amenințase cu moartea

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Motivul real pentru care Laura Calafeteanu și Alessandro Safina s-au despărțit: ”Mergeam pe ascuns la doctori”
Motivul real pentru care Laura Calafeteanu și Alessandro Safina s-au despărțit: ”Mergeam pe ascuns la doctori”
Cum arată și ce se ocupă Alexandra Dinu la 45 de ani. Fosta soție a lui Adrian Mutu s-a retras din lumina reflectoarelor
Cum arată și ce se ocupă Alexandra Dinu la 45 de ani. Fosta soție a lui Adrian Mutu s-a retras din lumina reflectoarelor
Cum s-au cunoscut Laura Calafeteanu și Alessandro Safina, de fapt. Pare un scenariu de film!
Cum s-au cunoscut Laura Calafeteanu și Alessandro Safina, de fapt. Pare un scenariu de film!
Vedeta de la PRO TV care a vizitat-o pe Iulia Vântur în India: ”Nu știam la ce să mă aștept”
Vedeta de la PRO TV care a vizitat-o pe Iulia Vântur în India: ”Nu știam la ce să mă aștept”
El este noul partener al lui Cati ”nu te mai droga” de la Insula Iubirii. Și-a găsit liniștea, după despărțirea de Răzvan
El este noul partener al lui Cati ”nu te mai droga” de la Insula Iubirii. Și-a găsit liniștea, după despărțirea de Răzvan
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Mediafax
Crimă ODIOASĂ în Italia: Și-a ucis vărul cu o gogoașă cu cremă, ca să-l moștenească
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
Adevarul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe internet
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Digi24
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Chitara lui George Michael, vândută cu peste 180.000 de LIRE: „O licitație DEZONORANTĂ”
Mediafax
Chitara lui George Michael, vândută cu peste 180.000 de LIRE: „O licitație DEZONORANTĂ”
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adi Mutu, la 45 de ani. Actrița e foarte discretă cu aparițiile publice
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Robert Tudor, pus la zid după ce s-a aflat cât ar costa casa sa! Cum le-a răspuns magicianul celor care îl întreabă de unde are bani: „Mai trebuie să mă justific?”
Click.ro
Robert Tudor, pus la zid după ce s-a aflat cât ar costa casa sa! Cum le-a răspuns magicianul celor care îl întreabă de unde are bani: „Mai trebuie să mă justific?”
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
Digi 24
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de vot. „Partidul Călin Georgescu”, la debut
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Digi24
VIDEO Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
go4it.ro
Reduceri spectaculoase, conturi golite. Partea întunecată a Black Friday 2026
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Descopera.ro
De ce existăm? Particula care ar putea elucida misterul odată pentru totdeauna, spun fizicienii
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Culisele votului din Israel. Eforturile lui Benjamin Netanyahu de a păstra puterea. De ce este favorit să rămână la conducerea țării
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Mediafax Italia
„Șoseta cu lămâie”. Trucul pentru rufe parfumate fără balsam
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Mediafax Spania
Super galerie foto! Ea este ”Regina” lumii!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.