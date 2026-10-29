El este noul partener al lui Cati ”nu te mai droga” de la Insula Iubirii. Și-a găsit liniștea, după despărțirea de Răzvan

Cati Dimache, una dintre fostele concurente care au atras atenția publicului în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, și-a continuat viața departe de agitația din televiziune. După experiența din Thailanda și despărțirea de Răzvan Valentin, bruneta și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent apare frecvent în compania actualului său partener, Cristian Celepan.

Participarea la Insula Iubirii a adus-o pe Cati Dimache în atenția unui public numeros. Povestea sa de atunci, alături de Răzvan Valentin, a fost urmărită de telespectatorii emisiunii, iar experiența trăită în Thailanda a reprezentat un moment important în parcursul celor doi. După încheierea filmărilor, relația lor nu a continuat, iar fiecare a ales să meargă pe propriul drum.

Cu cine se iubește acum Cati de la Insula Iubirii

Anii au trecut, iar viața fostei concurente s-a schimbat considerabil față de perioada în care apărea pe micul ecran. Dacă în trecut numele său era asociat cu povestea de iubire pe care o trăia alături de Răzvan, astăzi atenția se îndreaptă către relația pe care o are cu Cristian Celepan.

Actualul partener al brunetei nu este o prezență recentă în viața acesteia. Cei doi formează un cuplu de o perioadă bună de timp, iar imaginile publicate de Cati pe Facebook îi surprind împreună în mai multe ipostaze. De la momente petrecute la diverse evenimente până la fotografii realizate în vacanțe, aparițiile lor sugerează că împărtășesc numeroase experiențe.

Spre deosebire de perioada în care era în centrul atenției datorită participării la reality-show-ul de la Antena 1, Cati pare să prefere acum o viață mai discretă. Prezența sa în mediul online le permite însă celor care au urmărit-o în emisiune să afle câte ceva despre activitățile sale și despre oamenii care fac parte din viața ei.

Dincolo de relația sentimentală, Cati Dimache are și rolul de mamă. Fosta concurentă are un fiu adolescent, în vârstă de aproximativ 15 ani, care a crescut considerabil de când mama sa era cunoscută publicului prin intermediul emisiunii.

Insula Iubirii a reprezentat pentru Cati o etapă care a făcut-o cunoscută unui public larg. Pentru Cati și Răzvan Valentin, participarea la emisiune nu a însemnat începutul unei vieți împreună, cei doi ajungând, în cele din urmă, să se despartă.

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