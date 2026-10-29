Cine este și cu ce se ocupă soțul Monicăi Iagăr. Cristi Neacșu, acuzat că a agresat-o pe fiica lui Cosmin Cernat

Numele Monicăi Iagăr a ajuns în centrul atenției după ce fostul său partener, prezentatorul TV Cosmin Cernat, a făcut publice acuzații grave la adresa actualului soț al fostei sportive. Potrivit declarațiilor prezentatorului, fiica sa minoră ar fi fost agresată de Cristi Neacșu, în luna iulie a acestui an. Cazul ar fi ajuns în atenția autorităților, iar ulterior ar fi fost solicitată și obținută o măsură de protecție, conform informațiilor prezentate de Cosmin Cernat.

În urma acestor dezvăluiri, atenția publicului s-a îndreptat și către Cristi Neacșu, bărbatul alături de care fosta campioană la săritura în înălțime și-a refăcut viața după despărțirea de prezentatorul TV. Deși a avut o carieră în sportul de performanță, acesta a ales să rămână, în mare parte, departe de expunerea mediatică.

Cine este Cristi Neacșu, soțul Monicăi Iagăr

Cristi Neacșu este fost judoka de performanță și a fost campion la judo. După perioada în care a activat în sport, acesta nu a devenit o prezență obișnuită în emisiunile televizate sau în presa mondenă, preferând să își păstreze viața personală departe de atenția publicului.

Relația sa cu Monica Iagăr a devenit cunoscută în spațiul public mai ales după ce cei doi au decis să își oficializeze legătura. Povestea lor a început însă cu mult timp înainte de căsătorie. Fosta atletă declara, într-un interviu acordat revistei VIVA!, că îl cunoștea pe cel care avea să îi devină soț de aproximativ 20 de ani înainte ca între ei să se formeze o relație sentimentală.

Cei doi și-au unit destinele în toamna anului 2019, într-o perioadă importantă pentru familia lor. Atunci, Monica Iagăr și Cristi Neacșu s-au căsătorit și și-au botezat fiul, Efrem, evenimentul marcând începutul unui nou capitol în viața fostei sportive.

Înainte de relația cu Cristi Neacșu, Monica Iagăr a format un cuplu cu prezentatorul TV Cosmin Cernat. Cei doi au fost împreună aproape nouă ani și au două fiice, Maya și Ayana. Relația lor s-a încheiat în 2009, iar despărțirea a atras atenția presei la vremea respectivă.

Ce acuzații a făcut Cosmin Cernat la adresa lui Cristi Neacșu

Recent, numele lui Cristi Neacșu a revenit în atenția publică în contextul unor acuzații grave făcute de Cosmin Cernat. Prezentatorul TV susține că fiica sa minoră ar fi fost victima unor acte de violență din partea soțului Monicăi Iagăr, incidentul reclamat fiind plasat în luna iulie a acestui an. (VEZI MAI MULTE DETALII AICI)

Potrivit informațiilor relatate de Cernat, acesta s-ar fi prezentat la poliție împreună cu fiica sa pentru a sesiza situația. Ulterior, cazul ar fi ajuns în fața Judecătoriei Sectorului 5 din București, unde au fost analizate măsurile necesare pentru protejarea adolescentei.

Cosmin Cernat a afirmat că instanța ar fi dispus emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Cristi Neacșu, precum și evacuarea acestuia din locuință pentru o perioadă de șase luni.

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