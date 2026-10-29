Cu ce se confruntă Irinel Columbeanu după ce a suferit 3 AVC-uri: ”Sunt persoane pe care le-a uitat”

Cu ce se confruntă Irinel Columbeanu după ce a suferit 3 AVC-uri: ”Sunt persoane pe care le-a uitat”
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Starea lui Irinel Columbeanu se înrăutățește din ce în ce mai mult. Ion Cassian, patronul azilului în care locuiește în prezent fostul milionar, a făcut declarații incredibile despre el. Acesta a mărturisit că în urma celor trei AVC-uri pe care le-a suferit în ultimul timp, are pierderi de memorie serioase. 

Irinel Columbeanu are 69 de ani și locuiește la o casă de bătrâni, după ce și-a pierdut averea uriașă. Astfel, de trei ani își petrece zi și noapte la un azil din Ghermănești. Ion Cassian, patronul azilului, a povestit că în ultima vreme are tot mai des pierderi de memorie. Ba mai mult, a amintit de un episod în care un vechi prieten al fostului milionar și-a dorit să îl viziteze, însă Irinel nu îl mai recunoștea, așa că nu a acceptat vizita. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Irinel Columbeanu are pierderi de memorie

Fostul partener al Monicăi Gabor nu mai trăiește de mult așa cum îl cunoșteau oamenii. Acesta a suferit trei AVC-uri, iar în urma lor, pare că starea sa se înrăutățește.

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Ion Cassian a declarat recent că Irinel Columbeanu nu își mai amintește lucruri sau oameni cu care pe vremuri era prieten la cataramă. Cu toate acestea, el a explicat că momentan starea sa nu este atât de gravă.

„În ultima vreme, Irinel Columbeanu nu-și mai amintește unele lucruri, dar sunt și persoane pe care le-a uitat. La un moment dat, i-am spus că îl caută un domn, care îi era bun amic, și cu care petrecuse cândva, voia să vină să-l vadă la azil. Irinel mi-a zis că nu îl cunoaște, că nu îl primește în vizită.

Omul îmi trimisese chiar și poză cu Irinel la o masă, la un chef, deci era sincer, credeam că e cineva care doar vrea să vină să facă poze și să le posteze pe Internet. I-am spus să nu mai vină, ce rost avea? Încă nu e foarte gravă starea de sănătate a lui Irinel”, a declarat Ion Cassian pentru Click!

Pe de altă parte, fostul milionar nu a uitat de Irinuca. Acesta întreabă adesea de fiica sa, care locuiește în prezent în America.

„Are pierderi de memorie, dar e normal, după cele trei AVC-uri suferite. Pe noi, cei de aici, ne recunoaște, ne știe după chip și după nume, momentan nu e prea grav. Întreabă adesea și de fiica lui, stabilită în America, știe unde se află și cine e”, a mai spus el pentru sursa citată.

Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu

Fostul milionar adună noi datorii

Pare că Irinel Columbeanu nu scapă de problemele financiare. Ion Cassian a mai spus că pensia fostului milionar este în jur de 2.000 de lei și nu este suficientă pentru a acoperi taxa de peste 4.000 de lei pentru căminul de bătrâni.

„Pe cele din urmă, în valoare de 5.000 de euro, i le-a achitat un prieten român, stabilit în America, a venit aici, în țară, astă-vară, și l-a adus la zi cu datoriile, a scăpat. Însă deja face altele, are nevoie de cineva care să-l susțină financiar lunar.

Păcat, a avut atâția bani, milioane de euro, dar, pe lângă faptul că a făcut investiții neinspirate în tot felul de afaceri, are chiar și acum rate la bănci, a cheltuit enorm și cu iubitele și cu prietenii. Mulți l-au uitat, iar dintre fostele iubite nu-l mai vizitează niciuna”, a mai spus Ion Cassian

Serghei Mizil confirmă starea deteriorată a fostului milionar

Invitat la Dan Capatos Show, Serghei Mizil a vorbit și el despre prietenul său Irinel Columbeanu. Acesta îl vizitează adesea, îi amintește de trecut, însă a constatat cu tristețe că nu mai este cel de altădată. Mai mult decât atât, a precizat că nu își amintește nici de casa lui de lux sau când și cui a vândut-o.

„I-am dat o țigară, i-am dat o bere. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora, de alte persoane care au fost cu noi nu-și mai aduce aminte.

E ceva îngrozitor! Nu-l ajută absolut nimeni. Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic”, a spus Serghei Mizil la Dan Capatos Show.

VEZI ȘI: Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”

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