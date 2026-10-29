Eric, ispita de la Insula Iubirii, pe mâna medicului estetician. Ce presupune operația de ginecomastie

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Eric Berinde, cunoscut publicului după participarea la emisiunea „Insula Iubirii”, se pregătește pentru un moment important. Fostul concurent din postura de ispită masculină a sezonului 8 al show-ului de la Antena 1 are programată astăzi o intervenție chirurgicală pentru tratarea ginecomastiei, o afecțiune care se manifestă prin dezvoltarea excesivă a țesutului glandular mamar la bărbați. Procedura reprezintă un pas important pentru tânăr.

Numele lui Eric Berinde a devenit cunoscut în rândul telespectatorilor odată cu apariția sa în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1. Prezența sa în reality show l-a adus în atenția publicului, iar profilul său atletic și preocuparea pentru aspectul fizic au contribuit la conturarea imaginii sale. Dincolo de experiența televizată, tânărul are un parcurs profesional care nu urmează în totalitate direcția studiilor pe care le-a absolvit.

Ce presupune intervenția lui Eric

În vârstă de 25 de ani, Eric Berinde a absolvit Facultatea de Construcții Civile, însă nu a ales să își construiască o carieră în domeniul pentru care s-a pregătit. În schimb, acesta s-a orientat către alte activități, concentrându-se pe două domenii diferite: fitnessul și industria ospitalității, cunoscută și sub denumirea de HoReCa.

Intervenția pe care Eric Berinde urmează să o facă are ca obiectiv corectarea ginecomastiei. Această afecțiune constă în dezvoltarea țesutului glandular mamar la bărbați și poate apărea din mai multe motive, inclusiv în urma unor modificări hormonale. Ginecomastia poate afecta bărbați de vârste diferite și nu trebuie confundată întotdeauna cu acumularea de grăsime în zona pieptului.

În funcție de particularitățile fiecărui caz, tratamentul poate include monitorizare medicală, identificarea și tratarea unei eventuale cauze sau intervenție chirurgicală. Atunci când este recomandată operația, medicul stabilește tehnica potrivită în funcție de cantitatea de țesut glandular, prezența țesutului adipos și rezultatul urmărit.

„Astăzi a venit ziua intervenției lui Eric. S-a prezentat pentru intervenția de ginecomastie. Vom exciza glanda mamară, aproximativ 90% din glandă și vom face o mică aspirație în jurul areolei pentru o mai bună conturare a pieptului”, a spus doctorul lui Eric.

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