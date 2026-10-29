Victoria Lungu, somată prin avocați de Valerie Lungu! Ce interdicție i-a impus propria fiică: „Voi fi trasă la judecată”

Scandalul dintre Victoria și Valerie Lungu continuă/sursă foto: social media
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Scandalul dintre Victoria și Valerie Lungu escaladează. Artista basarabeancă a lansat noi acuzații și a transmis că neînțelegerile dintre ele riscă să ajungă în sala de judecată. Femeia a primit interdicție de a-i mai pronunța numele propriei fiice în spațiul public sau la televizor. 

Tensiunile din familia influenceriței sunt pe punctul de a ajunge să fie soluționate în sala de judecată. Victoria Lungu a fost contactată de avocatul fiicei sale și a fost informată că a primit notificare prin care i se interzice să mai pronunțe numele fiicei sale la televizor sau pe rețelele de socializare.

„(…) că Alex nu vrea să vorbească cu mine, mă amenință, că dacă o să vorbesc în numele ei… Vreau să vă spun că am fost contactată de avocatul ei și am interdicție să îi pronunț numele în online și la televizor, pentru că altfel voi fi dată în judecată.

Uitați în ce relație se ajunge în momentul în care o fetiță are de toate. Stau și mă gândesc… dacă tu ai casă, ai bani, ai un bărbat, de ce nu te liniștești?! De ce nu ai grijă de tine, de ce nu te liniștești? Ce ți-am făcut eu ca mamă? Acum ești la casa ta. Ți-am luat eu ceva?”, a spus Victoria Lungu pe TikTok.

Valeri și Victoria Lungu/ sursă foto: social media

Victoria Lungu, noi acuzații la adresa fiicei sale

În timpul unei transmisiuni live pe TikTok, Victoria Lungu a izbucnit în plâns, mărturisind că nici până în ziua de azi nu poate înțelege de ce fiica ei nu își dorește să facă pace cu ea. Artista a declarat că tot timpul a încercat să-și susțină fiica, să o ajute cu tot ceea ce a putut, însă este de părere că aceste neînțelegeri ar fi trebuit să fie rezolvate în familie, nicidecum în spațiul public.

„Atunci când trăiau la mine acasă, când ei erau în Anglia iar eu spălam zilnic geamurile alea mari acolo, când făceam mâncare, căram tomberoane, când făceam atâtea lucruri, stăteam cu cățelul, ajutam… M-am lăsat pe mine. Nu mai eram eu, eram mama ei, pur și simplu. Aveam grijă să-i duc, să-i aduc, să fiu alături de ei ca o mamă. Nu eram artista Victoria Lungu, eram doar mama ei pentru că știam că trebuie să fiu alături de ea.

Eu m-am mutat la Chișinău, mi-am închiriat apartament ca să fac un concert al meu, ca să lansez videoclipuri. Când Valerie și-a deschis firma în Anglia, m-a sunat și mi-a spus: „Dacă tu ești mama mea, vino, te rog, și mă ajută!” Și eu am lăsat tot, m-am urcat în mașină și am venit la București pentru că fiica mea avea nevoie de mine. Eu nu m-am pus niciodată pe primul loc. Eu am achitat tot când au stat la mine acasă, întreținere și tot. După aia i-am spus: „Măi, dar voi stați aici, dar v-ați gândit că și eu stau în chirie?” Ca, după aceea, Valeria să-mi spună: „Păi de ce nu ne-ai spus?” Dar tu ești copilul meu, tu nu știi că eu stau în chirie și plătesc 350 de euro, întreținerea și voi stați aici?

Eu am încercat să o susțin ca mamă cum am putut, dar de ce se face povestea asta pe toate rețelele de socializare? Oare nu este normal ca o fiică să sune o mamă, să vorbească? De ce eu sunt și sunt blocată peste tot? De ce merg la poarta lor și îmi spune că, dacă eu vreau să vorbesc cu ei, dacă nu plec de lângă poartă atunci sună la poliție? De ce ar trebui să ies eu pe internet să dau atâtea explicații?”, a mai spus Victoria Lungu.

Un alt episod care a alimentat și mai mult tensiunile dintre cele două s-a petrecut în timpul difuzării Asia Express. Concurenții se apropie de marea finală, moment în care producătorii au decis să le facă o surprinză. Au primit scrisori din partea celor dragi, însă Valerie Lungu a fost singura care nu a primit scrisoare de la niciun membru din familia sa. Concurenta a izbucnit în plâns și a mărturisit că și-ar fi dorit să simtă că cineva, undeva se gândește la ea.

„E foarte important să primești un mesaj de acasă, mai ales când ești plecat de atât de mult timp. Părinții lui Alex sunt ca a doua familie pentru mine. Mereu m-au iubit necondiționat. Îi iubesc enorm de mult. Eu știam că nu o să primesc de la nimeni scrisori. Din păcate, la mine în familie iubirea se măsoară în ce faci pentru…, ce faci, cât dai și cât oferi. Ai dat puțini bani, ai primit puțină iubire… În fine… Și niciodată nu e de ajuns, indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”, a declarat Valerie, cu lacrimi în ochi.

Antena 1, amenințată cu tribunalul din cauza Asia Express. Victoria, mama Valeriei Lungu, acuză producția emisiunii pentru un gest intenționat

Valerie Lungu întoarce armele împotriva Victoriei. Acuzații fără precedent la adresa propriei mame, după ce nu a primit scrisoare la Asia Express

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