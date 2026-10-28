Cum și-a amenajat Robert Tudor terasa vilei care l-ar fi costat 1 milion de euro: „Pot să pun un pat, pot să dorm aici”

Magicianul Robert Tudor continuă cu amenajările vilei sale în valoare de un milion de euro. De data aceasta, în prim-plan a fost terasa de 25 de metri pătrați, care a fost complet închisă pentru a putea fi folosită și în sezonul rece.

În timp ce curtea generoasă a fost până acum atracția principală pentru grătare și activități în aer liber alături de cei doi copii, terasa rămăsese parțial neglijată. Instalarea frigului l-a motivat pe magicianul Robert Tudor să pună osul la treabă.

Cum și-a amenajat Robert Tudor terasa vilei

Terasa casei are o suprafață de 2,5 metri pe 10 metri și a fost amenajată special pentru a petrece timp atât pe perioada verii, cât și iarna. Spațiul a fost închis complet cu geamuri termopan și a fost dotată cu încălzire. În amintirea vremurilor din copilăria petrecută la Dragomirești, magicianul Robert Tudor a mărturisit că următoarea mișcare este să își aducă un pat pe terasă, pentru a putea dormi direct acolo, sub cerul liber, dar la căldură.

„Fraților, ieri au venit, astăzi au terminat. Urmează să o amenajez. Masă de whist și o canapea. Soția a spus să o și vopsesc în interior, i-am zis să mă lase în pace o perioadă. Așa eleganță și stil n-am mai văzut în viața mea. Și când o să aprind și astea pe sus și afară ninge… Hai să vedem ce se întâmplă. E frumos rău de tot. E ca în poze! Când bătea vântul, fie vară, fie iarnă, nu puteai să stai pe terasă. Acum poți să stai pe terasă. Zici că e casă aici… Aici pot să pun pat, pot să dorm aici. Eu, când eram mic la țară, la Dragomirești, eu dormeam vara afară. Punea mama un pat sub un prun și dormeai acolo de n-aveai treabă… Era cald în casă, îți dai seama. Și așa pot să fac și eu aici, că eu am mai făcut din astea. Deci terasa asta are 2,5 metri pe 10 metri. 25 de metri… Ce frumos se vede”, a spus Robert Tudor în imaginile încărcate pe o rețea de socializare.

Unde și-a construit Robert Tudor vila

Vila magicianului Robert Tudor a fost construită în zona Sisești din București, pe malul lacului. Aceasta este ridicată pe patru niveluri și este dotată cu lift de sticlă în interior. Locuința dispune de încălzire în pardoseală și de un sistem de circulare a aerului. Magicianul și-a dorit să aibă propriul birou, dar și o canapea – locul unde va petrece nopțile în care sforăitul său devine deranjant pentru soție. Pentru amenajarea vilei, fostul câștigător de la Power Couple a angajat un designer din Chișinău, școlit la Londra și Paris.

„Designerul e din Chișinău, l-a văzut soția mea pe Instagram, a lucrat prin Londra, Paris. Vrea să vă arăt cât de mișto a făcut. Facem poză la living și vă arăt și cum o să arate la sfârșit. Aici liftul. Vă duc și la subsol, sauna, baia, iar camera care îmi place mie foarte mult este camera matrimonială. Biroul este doar al meu, deși soția nu prea e de acord, e mare, imens, o să pun și o canapea aici că dacă e să sforăi, să vin aici. Urmează tencuiala mecanizată și îi dăm bătaie. Urmează să vă arăt mansarda și dressingul și ce mai am”, a povestit Robert Tudor pe TikTok, în timp ce le făcea urmăritorilor săi cunoștință cu imensa locuință aflată în construcție.

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