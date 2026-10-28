BANCUL ZILEI | Un bărbat cumpără o omidă vorbitoare

BANCUL ZILEI | Un bărbat cumpără o omidă vorbitoare
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Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc amuzant care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi își cumpără o omidă vorbitoare, iar deznodământul este hilar.

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Bulă se întoarce din America

Bulă, reîntors din America:

-Salut, măi dragă, Ștrulă!

-Când te-ai întors Bulă?

-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, cum este?

-Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!

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Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:
– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

 

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