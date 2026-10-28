BANCUL ZILEI | Un bărbat cumpără o omidă vorbitoare

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc amuzant care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi își cumpără o omidă vorbitoare, iar deznodământul este hilar.

Se duce un om la un magazin zoo și zice:

– Aveți vreun animal vorbitor?

Vânzătorul:

– Da, avem, poftim o omidă vorbitoare!

Cumpără omul omida, o aduce acasă și o pune într-o cutiuță, pe urmă îi spune:

– Mergi la plimbare?

Ea tace. El strigă mai tare:

– Mergi la plimbare?

Iarăși tace, omul enervat la maximum, strigă din toate puterile:

– Mergi la plimbare?

Omida:

– Nu striga bre, nu vezi că mă încalț?!

Bulă se întoarce din America

Bulă, reîntors din America:

-Salut, măi dragă, Ștrulă!

-Când te-ai întors Bulă?

-Astăzi, acum vin de la aeroport! Am stat acolo peste 18 luni. Dar, apropo, când am plecat, te-am rugat să ai grijă de soția mea, care era gravidă în luna a cincea. Spune-mi, cum este?

-Păi, cum să fie mă Bulă, așa cum ai lăsat-o, gravidă în luna a cincea!

Alte bancuri amuzante

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

CITEȘTE ȘI:

BANCUL ZILEI | „Iubitule, la anul avem 25 de ani de căsnicie”

BANC | Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare: „Ajută-mă!”