BANC | Bulă, criza și prosperitatea

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este Bulă care vrea să afle diferența dintre criză și prosperitate. Deznodământul este hilar.

– Tată, care este diferența dintre prosperitate și criză? – întreabă Bulă.

– E simplu fiule. Prosperitatea înseamnă Mercedes, șampanie, amantă. Criza înseamnă metrou, sifon, maică-ta.

Clarvăzătorul de la înmormântare

Astăzi am fost la înmormântarea tatălui unui prieten drag și, conform religiei lor, a venit un clarvăzător pentru a identifica „următoarea persoană care va muri”. După ce s-a concentrat, văzătorul a spus că următoarea persoană care va urma să moară ar fi cea care va părăsi primul cimitirul.

Suntem aici de cinci ore. Am comandat pizza, bere și cafea. Ne-am făcut un grup care joacă cărți, câțiva bătrâni care joacă domino și restul (cei mai tineri) chat cu telefoanele mobile. Avem probleme cu îngrijitorul. Cineva se ocupa deja de el pentru că a vrut să ne scoată afară. Suntem încă la cimitir, pentru că facem un grătar cu poliția care a intervenit între timp. Vă voi ține la curent.

Alte bancuri amuzante

Un turist își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasă lui fiică de 18 ani. Un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

-Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

-Peste o lună vei primi răspunsul meu.

-Vreți să vă mai gândiți?

-Nu, vreau să o mai îngraș.

Soția îl întreabă pe soț:

— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

— Nu, iubirea mea!

— De ce? Nu-ți place căsnicia?

— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!

Soția se încruntă și continuă:

— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?

— Sigur că nu!

— Dar să conducă mașina mea?

— Nici vorbă!

— Dar să joace golf cu crosele tale?

— Nu, dragă… ea e stângace!

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