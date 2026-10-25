BANC | „Bulă, cum se numesc ultimii dinți care apar în gură?”

Este wekeend, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Din nou ora de Anatomie:

-Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură?

-Proteză, domnule profesor.

Alte bancuri haioase

Soțul și nevasta la restaurant

Un bărbat merge cu soția la un restaurant elegant. După ce se așază la masă, chelnerul vine să le ia comanda.

— Bună seara! Ce doriți să serviți?

Soțul, foarte sigur pe el, spune:

— Pentru mine, un steak de vită, în sânge, cu cartofi gratinați și un pahar de vin roșu. Pentru soția mea, o salată.

Chelnerul se uită la femeie și întreabă politicos:

— Doriți salata simplă sau cu pui?

Soțul intervine imediat:

— Simplă, că ține dietă!

Chelnerul notează comanda și pleacă. După câteva minute, se întoarce cu mâncarea. Pune steak-ul în fața bărbatului și salata în fața femeii.

Se uită la soție, apoi la soț și spune:

— Poftă bună! Și felicitări pentru voință, doamnă!

Femeia ridică o sprânceană:

— Pentru ce să mă felicitați?

Chelnerul zâmbește:

— Păi, să reziști să-l privești pe soțul dumneavoastră mâncând așa ceva, în timp ce dumneavoastră aveți doar o salată… trebuie să aveți multă voință!

Femeia se uită la soț și îi spune calm:

— Dragule, auzi ce spune domnul? Că am voință!

— Da, iubito, sigur că ai!

— Atunci, în seara asta, când ajungem acasă, o să am voință să dorm singură!

Soțul se îneacă cu vinul, iar chelnerul se întoarce discret spre bucătărie, râzând.

Bulă la interviul de angajare

Bulă se duce la un interviu pentru un post foarte bine plătit.

Directorul îl privește atent și îl întreabă:

— Domnule Bulă, văd în CV că aveți foarte multă experiență. Spuneți-mi, care considerați că este cea mai mare calitate a dumneavoastră?

Bulă răspunde imediat:

— Sinceritatea!

Directorul zâmbește:

— Foarte frumos! Și care este cel mai mare defect al dumneavoastră?

— Sinceritatea!

Directorul se încruntă:

— Nu cred că sinceritatea este un defect.

Bulă ridică din umeri:

— Sincer, nu mă interesează ce credeți dumneavoastră!

Directorul rămâne fără cuvinte, dar continuă interviul:

— Bine… să trecem mai departe. De ce credeți că sunteți potrivit pentru acest post?

— Pentru că învăț repede, sunt serios și mă adaptez ușor.

— Aveți experiență în domeniul nostru?

— Nu.

— Ați mai lucrat vreodată într-o companie de dimensiunea aceasta?

— Nu.

— Știți să utilizați programele pe care le folosim noi?

— Nu.

Directorul oftează:

— Atunci de ce ați venit la interviu?

Bulă răspunde foarte liniștit:

— Păi, în anunț scria că oferiți salariu atractiv și mediu de lucru plăcut.

— Și?

— Am venit să verific dacă măcar una dintre promisiuni este adevărată!

Directorul se ridică nervos și îi spune:

— Bine, domnule Bulă, vă vom contacta noi!

Bulă se ridică și el, îi întinde mâna și spune:

— Nu vă deranjați, domnule director. Dacă mă angajați, vă contactez eu luni dimineață să vă spun la ce oră vin!

Directorul îl privește uluit:

— Dar astăzi este vineri!

Bulă zâmbește larg:

— Exact! Aveți tot weekendul să vă obișnuiți cu ideea!

VEZI ȘI: BANC | Bulă și Ștrulă se duc la pescuit

BANCUL ZILEI | Numele? Henri Coandă!