BANC | Bulă și Ștrulă se duc la pescuit

BANC | Bulă și Ștrulă se duc la pescuit
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Ziua bună se cunoaște de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Ștrulă. Cei doi se pregătesc să meargă la pescuit, însă deznodământul este hilar.

– Bulă, mergem la pescuit?

– Mergem, Ștrulă!

– Iau și berea din frigider?

– Ia-o, Bulă!

– Iau și vinul ăla de la socrul meu?

– Ia-l, Bulă!

– Dar undițele le mai iau?

– N-are rost, că nu mai avem loc de ele.

Adevărul despre Adam și Eva: Ce naționalitate aveau, de fapt?

Un englez, un francez, un chinez și un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam și Eva.

Englezul:

– Au fost cu siguranţă englezi. Numai un gentlemen adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

― Nu, ei au fost cu siguranţă francezi – numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în așa timp scurt tot Pământul!

Românul :

– Nu domnilor, greșiți cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care și pe acela trebuiau să-l împartă între ei, dar cu toate acestea credeau că sunt în Rai.

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Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

 

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