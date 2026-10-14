BANC | Bulă vrea o soluție pentru creșterea părului

BANC | Bulă vrea o soluție pentru creșterea părului
Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: Facebook
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de miercuri. Bulă este în căutarea unei soluții pentru creșterea părului. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

– Aveți soluție pentru creșterea părului?
– Da, domnule Bulă, avem.
– Este de calitate bună?
– Sigur. Vedeți la casă omul acela cu mustață?
– Da.
– De fapt, este soția mea. A încercat să scoată dopul de la sticluță cu dinții!

Bancul zilei de miercuri/ sursă foto: Facebook

Alte bancuri amuzante

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă are o „surpriză” pentru mama sa

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este că am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

BANC | Bulă și Bubulina mergeau cu mașina prin serpentine

BANC | Bulă și Ștrulă se întâlnesc la Piața Sudului

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