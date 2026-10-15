BANCUL ZILEI | Numele? Henri Coandă!

Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

La spitalul de psihiatrie:

-Numele?

-Henri Coandă.

– Oooo! Bine aţi venit! Sunt mulți inventatori la noi.

-Dar eu nu sunt inventatorul, sîunt aeroportul!

Alte bancuri haioase

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:

— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!

Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:

— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?

Soțul răspunde:

— Poftim? A zis ceva?

Bulă la școală

Profesoara îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, dacă ai zece lei în buzunar și îi ceri tatălui tău încă zece lei, câți bani ai?

Bulă răspunde:

— Zece lei!

Profesoara, enervată:

— Nu ai învățat deloc matematica! Dacă ai zece lei și mai primești zece, câți ai?

Bulă răspunde liniștit:

— Zece lei!

— De ce tot zece?!

— Pentru că o cunosc pe mama și știu că tata nu-mi va da niciun ban fără să o întrebe!

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BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza