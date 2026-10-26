BANCUL ZILEI | Situație financiară

Este luni, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Și cum stai din punct de vedere financiar?

-Am atâtea datorii, că nu ies nici în parc de frica băncilor.

Alte bancuri haioase

Când ai de gând să te căsătorești?

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăieşti singură?

– Nu sunt singură. Am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…

– Dar, totuşi, aceste animale nu pot ține locul unui soţ.

– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Băiatul sărac

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună.

Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină.

După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro.

Ce zici, ne combinăm?

-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.

-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Soția se ceartă cu soțul

– În viața mea au existat numai doi bărbați adevărați.

Soțul curios:

– Și cine-i cel de-al doilea?

– Tu nici pe primul nu îl cunoști.

Rozi suferă după ce a fost înșelată

– Rozi ești așa de tristă ești în ultimul timp. Care-i baiu?

– M-a înșelat Gheo, tu! Și io sufăr și slăbesc și tăt slăbesc…

– Păi de ce nu te desparți de el?

– Na, mai am încă 5 kile de dat jos și după aia…

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