BANC | Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare: „Ajută-mă!”

BANC | Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare: "Ajută-mă!"
Bancul zilei
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Ziua de marți poate părea interminabilă pentru cei care numără orele până la weekend, așa că puțin umor este binevenit pentru a schimba atmosfera. Pentru cititorii care vor să uite măcar pentru câteva clipe de grijile cotidiene, CANCAN.RO a pregătit o glumă care promite să stârnească hohote de râs. De această dată, în prim-plan se află Bula, ajuns la bătrânețe, care se hotărăște să meargă la o vrăjitoare.

Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare:
– Ajută-mă!
– Cu ce, Bulă?
– Mă poți dezlega de blestemul care mă urmărește de peste 40 de ani?
– Poate! Dar trebuie să-mi spui, cu exactitate, cuvintele care au fost rostite asupra ta.
– Îmi amintesc perfect: Acum vă declar soț și soție!

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Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă are o „surpriză” pentru mama sa

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?
– Incepe cu cea bună, dragă.
– Vestea bună este că am luat 10 la școală!
– Vai, bravo băiatul meu!
– Si cea proastă care e?
– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?
– Am avut un accident de automobil.
– Și nu poți să mergi fără cârje?
– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

La interviul de angajare

Un bărbat merge la un interviu pentru un loc de muncă.
Directorul îl întreabă:
– Care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?
Bărbatul răspunde imediat:
– Sinceritatea.
Directorul zâmbește:
– Eu nu cred că sinceritatea este un defect.
Bărbatul se uită serios la el:
– Sincer, nici nu-mi pasă ce credeți.
Directorul rămâne puțin blocat, apoi continuă:
– Bine… să trecem mai departe. Cum vă descurcați cu munca sub presiune?
– Foarte bine.
– Și cu lucrul în echipă?
– Excelent.
– Sunteți o persoană punctuală?
– Absolut!
Directorul se uită pe CV:
– Observ însă că la ultimul loc de muncă ați fost concediat după doar două săptămâni.
– Da.
– Și de ce?
– Pentru că am fost foarte punctual.
– Cum adică?
– În prima zi am ajuns la timp, în a doua zi am ajuns la timp…
Directorul îl întrerupe:
– Și?
– În a treia zi m-am săturat să fiu singurul care ajunge la timp!

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