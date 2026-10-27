BANC | Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare: „Ajută-mă!”

Ziua de marți poate părea interminabilă pentru cei care numără orele până la weekend, așa că puțin umor este binevenit pentru a schimba atmosfera. Pentru cititorii care vor să uite măcar pentru câteva clipe de grijile cotidiene, CANCAN.RO a pregătit o glumă care promite să stârnească hohote de râs. De această dată, în prim-plan se află Bula, ajuns la bătrânețe, care se hotărăște să meargă la o vrăjitoare.

Bătrânul Bulă merge la o vrăjitoare:

– Ajută-mă!

– Cu ce, Bulă?

– Mă poți dezlega de blestemul care mă urmărește de peste 40 de ani?

– Poate! Dar trebuie să-mi spui, cu exactitate, cuvintele care au fost rostite asupra ta.

– Îmi amintesc perfect: Acum vă declar soț și soție!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă are o „surpriză” pentru mama sa

– Mamă, spuse Bulă, am o veste bună și una proastă! Pe care vrei să ți-o zic mai intâi?

– Incepe cu cea bună, dragă.

– Vestea bună este că am luat 10 la școală!

– Vai, bravo băiatul meu!

– Si cea proastă care e?

– Vestea proastă este că nu e adevărat!

Bulă merge în cârje

– Ce-ai pățit, Bulă, de mergi în cârje?

– Am avut un accident de automobil.

– Și nu poți să mergi fără cârje?

– Ba da. Doctorul zice că pot să merg, dar avocatul meu nu.

La interviul de angajare

Un bărbat merge la un interviu pentru un loc de muncă.

Directorul îl întreabă:

– Care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

Bărbatul răspunde imediat:

– Sinceritatea.

Directorul zâmbește:

– Eu nu cred că sinceritatea este un defect.

Bărbatul se uită serios la el:

– Sincer, nici nu-mi pasă ce credeți.

Directorul rămâne puțin blocat, apoi continuă:

– Bine… să trecem mai departe. Cum vă descurcați cu munca sub presiune?

– Foarte bine.

– Și cu lucrul în echipă?

– Excelent.

– Sunteți o persoană punctuală?

– Absolut!

Directorul se uită pe CV:

– Observ însă că la ultimul loc de muncă ați fost concediat după doar două săptămâni.

– Da.

– Și de ce?

– Pentru că am fost foarte punctual.

– Cum adică?

– În prima zi am ajuns la timp, în a doua zi am ajuns la timp…

Directorul îl întrerupe:

– Și?

– În a treia zi m-am săturat să fiu singurul care ajunge la timp!

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