BANCUL ZILEI | Unde au dispărut bărbații adevărați?

BANCUL ZILEI | Unde au dispărut bărbații adevărați?
Bancul zilei
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Weekendul este momentul perfect pentru relaxare, voie bună și câteva porții zdravene de râs! Așa că, indiferent de planurile pe care le ai pentru această zi de sâmbătă, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc savuros, numai bun de împărtășit cu prietenii sau cu familia. De data aceasta, în centrul atenției se află celebra întrebare „Unde sunt bărbații noștri curajoși?”, care promite să stârnească hohote de râs și să aducă zâmbetul pe buzele tuturor.

Se spune că în zilele noastre nu au mai rămas bărbați adevărați. Nu este adevărat! Chiar astăzi, de exemplu, am văzut un bărbat care ținea umbrela deasupra soției sale în timp ce ea schimba roata la mașină.

Alte bancuri amuzante

Când ai de gând să te căsătorești?

– Când ai de gând să te căsătorești? Îți place să trăieşti singură?
– Nu sunt singură. Am un câine, un papagal și o pisică. Îmi ajung…
– Dar, totuşi, aceste animale nu pot ține locul unui soţ.
– Cum să nu? Câinele mârâie mereu, papagalul înjură toată ziua, iar pisica e plecată toată noaptea.

Băiatul sărac

-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună.
Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină.
După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro.
Ce zici, ne combinăm?
-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.
-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.
– Adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Clarvăzătorul de la înmormântare

BANC | Bulă și Edison

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