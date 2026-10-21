BANC | Bulă și Edison

Bancurile cu Bulă sunt perfecte pentru a-ți începe ziua cu zâmbetul pe buze și cu o doză bună de umor. Replicile sale pline de haz și răspunsurile neașteptate stârnesc hohote de râs și transformă orice moment într-unul mai vesel. Descoperă în continuare o selecție de glume amuzante care îți vor aduce buna dispoziție!
Ora de fizică:
– Bulă, de ce este renumit Edison?
– Din cauza descoperirilor sale.
– Bine, bine, dar ce descoperiri?
– Păi, lui îi datorăm faptul că, dacă vrem să ne ridicăm din fața televizorului, nu trebuie să aprindem o lumânare.
Alte bancuri haioase
Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe și-i spune:
– Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul meu să cumpere 2 kilograme de mere de la dumneavoastră. Am cântărit merele și, spre surprinderea mea, abia dacă aveau 1,5 kilograme.
– Tot ce e posibil, doamnă, dar pe băiatul dumneavoastră l-ați cântărit?
Bulă avea vecin un arab bogat.
Într-o dimineață, plângea Bulă de mama focului.
Arabul îl întreabă:
– De ce plângi, măi?
– Mi-a murit capra…
– Lasă, măi, uite dau la tine bani, iei altă capră.
Zis și făcut!
A doua zi, plângea Bulă și mai tare.
– Acum de ce mai plângi?
– Păi dacă nu-mi murea capra, acum nu aveam două?
Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!
Bulă are bicicletă nouă:
Într-o zi vine la mama lui fericit:
— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
— Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile iar vine Bulă la mama lui:
— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!
— Bravo, Bulă. Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:
— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.
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