BANC | Bulă și Edison

Bancurile cu Bulă sunt perfecte pentru a-ți începe ziua cu zâmbetul pe buze și cu o doză bună de umor. Replicile sale pline de haz și răspunsurile neașteptate stârnesc hohote de râs și transformă orice moment într-unul mai vesel. Descoperă în continuare o selecție de glume amuzante care îți vor aduce buna dispoziție!

Ora de fizică:

– Bulă, de ce este renumit Edison?

– Din cauza descoperirilor sale.

– Bine, bine, dar ce descoperiri?

– Păi, lui îi datorăm faptul că, dacă vrem să ne ridicăm din fața televizorului, nu trebuie să aprindem o lumânare.

Alte bancuri haioase

Mama lui Bulă intră furioasă în prăvălia unui negustor de fructe și-i spune:

– Acum o jumătate de oră l-am trimis pe fiul meu să cumpere 2 kilograme de mere de la dumneavoastră. Am cântărit merele și, spre surprinderea mea, abia dacă aveau 1,5 kilograme.

– Tot ce e posibil, doamnă, dar pe băiatul dumneavoastră l-ați cântărit?

Bulă avea vecin un arab bogat.

Într-o dimineață, plângea Bulă de mama focului.

Arabul îl întreabă:

– De ce plângi, măi?

– Mi-a murit capra…

– Lasă, măi, uite dau la tine bani, iei altă capră.

Zis și făcut!

A doua zi, plângea Bulă și mai tare.

– Acum de ce mai plângi?

– Păi dacă nu-mi murea capra, acum nu aveam două?

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

Bulă are bicicletă nouă:

Într-o zi vine la mama lui fericit:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

— Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec câteva zile iar vine Bulă la mama lui:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!

— Bravo, Bulă. Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:

— Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.

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