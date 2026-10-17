BANC | Abonamentul lui Bulă

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bună ziua. Aș vrea să-mi fac un abonament pe tot anul.

– Domnule Bulă, sala de sport e la etaj. Aici este barul.

– Da. Știu. 😎

Alte bancuri haioase

Bulă și Strulă se duc la pescuit

– Bulă, mergem la pescuit?

– Mergem, Ștrulă!

– Iau și berea din frigider?

– Ia-o, Bulă!

– Iau și vinul ăla de la socrul meu?

– Ia-l, Bulă!

– Dar undițele le mai iau?

– N-are rost, că nu mai avem loc de ele.

Bulă, cel mai norocos din lume

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

Bulă vrea o soluție pentru creșterea părului

– Aveți soluție pentru creșterea părului?

– Da, domnule Bulă, avem.

– Este de calitate bună?

– Sigur. Vedeți la casă omul acela cu mustață?

– Da.

– De fapt, este soția mea. A încercat să scoată dopul de la sticluță cu dinții!

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

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