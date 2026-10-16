BANC | Bulă și viața de bărbat însurat

BANC | Bulă și viața de bărbat însurat
BANC | Bulă și viața de bărbat însurat
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?
– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.
– Adică?
– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

BANC | Bulă și viața de bărbat însurat

BANC | Bulă și viața de bărbat însurat

Alte bancuri haioase

Bulă, băutura și marea schimbare

– Bulă, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om.
– Și exact asta am făcut Bubulino! Chiar am venit alt om, doar că și ăstuia nou îi place să bea.

Bulă preocupat și agitat

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.
– Da, Bulă! La mulți ani nouă!
– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.
– Ce adevăr, Bulă?
– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine.

VEZI ȘI: BANC | Bulă și Ștrulă se duc la pescuit

BANCUL ZILEI | Numele? Henri Coandă!

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