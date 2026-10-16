BANC | Bulă și viața de bărbat însurat

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

Alte bancuri haioase

Bulă, băutura și marea schimbare

– Bulă, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om.

– Și exact asta am făcut Bubulino! Chiar am venit alt om, doar că și ăstuia nou îi place să bea.

Bulă preocupat și agitat

– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?

– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?

– Dar cine se însoară?

– Eu!

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.

– Da, Bulă! La mulți ani nouă!

– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.

– Ce adevăr, Bulă?

– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine.

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